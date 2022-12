Gala : que devient la chanteuse de "Freed from Desire" ?

GALA. Star de la Coupe du monde 2022 au Qatar, la chanson "Freed from Desire" a de nouveau propulsé sa créatrice, Gala, sur le devant de la scène.

Elle est devenue, sans crier gare, la star de la Coupe du monde 2022 : la chanteuse Gala connaît un regain de popularité lors de ce mondial au Qatar grâce à la chanson Freed from Desire, pourtant sortie pour la première fois en 1996, exhumée du placard disco par les Bleus, leurs supporters, mais aussi par l'équipe du Maroc, éliminée en demi-finale par la France. Si son tube a toujours été repris depuis sa sortie par les supporters de différents sports, rarement le coup de projecteur aura été aussi fort.

Gala Rizzatto est née à Milan, en Italie, le 6 septembre 1975. Elle se fait connaître à la fin des années 1990, notamment grâce au tube planétaire Freed from Desire, sorti en 1996. Après avoir vendu plus de six millions de disques dans le monde, celle qui est restée immortelle avec son hymne sportif est restée depuis les années 2010 relativement discrète sur la scène médiatique. En 2014, elle est la tête d'affiche de la cérémonie des Jeux olympiques d'hiver à Sotchi, après avoir créé, aux États-Unis, son propre label de musique, Matriarchy Records. En 2021, Gala a publié un single, The Parallel Lines.

Quand à sa popularité retrouvée, grâce à l'équipe de France, Gala se réjouit au micro de BFMTV : "Je suis ravie que l'équipe de France utilise ma chanson. Et je suis vraiment flattée, car j'adore la France, qui est chère à mon cœur." Dans les colonnes du Parisien, elle se disait même prête à aller plus loin avec les joueurs de l'équipe de France. A la question "vous chanteriez Freed from Desire avec les Bleus ?", elle répond : "Oui. Je suis prête à le faire avec l'équipe de France. J'adore votre pays. J'y ai toujours été bien reçu, Freed from Desire a été disque de diamant ici. Et je passe même un peu de temps à Paris pour le travail et parce que mon compagnon s'est installé ici."