Mort de Terry Hall : de quoi est décédé le chanteur de The Specials ?

TERRY HALL. Le chanteur Terry Hall, du groupe de ska britannique The Specials, est mort à l'âge de 63 ans.

[Mis à jour le 20 décembre 2022 à 10h38] Il avait fait revivre le ska en Angleterre : Terry Hall, chanteur du groupe The Specials, est mort à 63 ans, a annoncé la formation lundi 19 décembre. Selon le communiqué, l'artiste serait mort d'une "brève maladie." "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès, après une brève maladie, de Terry, notre magnifique ami, frère et un des plus brillants chanteurs, auteurs de chansons et paroliers que ce pays a jamais produit", écrit The Specials dans plusieurs messages postés sur différents réseaux sociaux, dont Twitter et Facebook.

Et d'ajouter : " Sa musique et ses performances enrobaient la véritable essence de la vie… la joie, la douleur, l'humour, la lutte pour la justice, mais surtout l'amour. Il manquera profondément à tous ceux qui l'ont connu et aimé et laisse derrière lui le cadeau de sa musique remarquable et de sa profonde humanité." Le groupe conclut : "Terry quittait souvent la cène à la fin des concerts de The Specials avec trois mots : Love, love, love."

De quoi est mort Terry Hall ?

Dans son communiqué, posté lundi 19 décembre 2022, le groupe The Specials fait savoir que Terry Hall a été emporté par une pathologie foudroyante. "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès, après une brève maladie, de Terry", peut-on lire dans les messages postés par le groupe de ska sur les réseaux sociaux.

Terry Hall atteint par des troubles psychologiques

Terry Hall avait 63 ans. Il ne cachait pas les troubles psychologiques qui le touchaient depuis des années, et parlait ouvertement de ses états dépressifs qui l'ont considérablement affecté depuis sa jeunesse. Il était d'ailleurs l'un des contributeurs actifs de l'association Tonic, une organisation caritative britannique de soutien aux malades. Il assurait notamment la promotion d'un programme d'aide et appelez ceux dans le besoin à se faire assister.

"Ceux d'entre nous qui ont des problèmes de santé mentale traversent des moments éprouvants. Ma santé mentale s'est détériorée vers la fin de 2020. Ce qui m'a aidé, c'est la communication. Si vous souffrez, il est extrêmement important d'en parler. Famille, amis, médecins, Tonic ! Dites-leur de vous surveiller. Partagez vos difficultés de santé, ce ne sont pas des problèmes", écrivait-il sur le site de l'association.

Avant sa mort, Terry Hall s'était confié sur un traumatisme, évoquant un enlèvement lors d'un voyage scolaire lorsqu'il avait 12 ans. Il affirme avoir été abusé sexuellement, déclenchant chez lui ces troubles psychologiques, la prise de médicaments et diverses addictions.

Terry Hall, chanteur de The Specials

En 1978, Terry Hall rejoint le groupe The Specials, formé l'année précédente par Jerry Dammers, Lynval Golding et Horace Panter. La formation est propulsée dès ses débuts par Joe Strummer, du groupe The Clash, qui les invite à assurer ses premières parties. En 1979, le succès décuple avec la chanson Gangster, qui devient l'une des meilleures ventes de cette année.

Rapidement, le groupe installe son style, à tous les niveaux, y compris vestimentaire. The Specials remet le ska sur le devant de la scène en Angleterre, gardant des influences de pop, new wave et punk. En 1981, le morceau Ghost Town est un nouveau succès commercial en se classant, plusieurs semaines durant, au sommet des ventes au Royaume-Uni.

Le groupe The Specials connait une première rupture cette même année, avec le départ de Neville Staple, Lynval Golding et Terry Hall. Jerry Dammers continue en solo et chacun des membres du groupe dissout collabore avec d'autres artistes, pour se reformer à plusieurs reprises lors de tournées. En 2008, le groupe se retrouve, sans Jerry Dammers. The Specials remontera sur scène en 2014 lors d'une tournée célébrant le ska.

Biographie courte de Terry Hall

Le chanteur Terry Hall, Terence Edward Hall de son vrai nom, est né le 19 mars 1959. Originaire de Coventry, dans le Warwickshire, à l'ouest de l'Angleterre, il se fait connaître à la fin des années 1970, d'abord avec le groupe de punk local Squad, puis avec The Specials, dont il est le leader. Le single Gangsters propulsera leur notoriété en Grande-Bretagne.

En 1984, Terry Hall, qui avait aussi été le chanteur du groupe new wave Fun Boy Three, fonde un nouveau groupe, The Colourfield, à Manchester et sort l'album Virgins & Philistines. L'artiste collabore également avec de nombreux autres, comme Gorrillaz, Eric Clapton, Ben Harper, Manu Chao, mis aussi Dub Pistols, ou encore Lily Allen.

Côté vie privée, Terry Hall a eu deux fils, Leo et Felix, nés de sa relation avec Jeanette Hall, avec qui il a été en couple pendant deux décennies, avant de divorcer dans les années 1990. Il fut ensuite marié avec la réalisatrice Lindy Heymann et a eu un autre fils, Orson.