Mort de Linda de Suza : de quoi est décédée la chanteuse ?

La chanteuse Linda de Suza, star dans les années 70/80, est décédée à 74 ans ce mercredi 28 décembre 2022.

[Mis à jour le 28 décembre 2022 à 13h59] La chanteuse Linda de Suza est décédée ce mercredi 28 décembre 2022, a annoncé son agent, dans un communiqué de presse, diffusé à la mi-journée. Âgée de 74 ans, cette Franco-Portugaise, qui avait connu la gloire dans les années 1970/1980, est décédée des suites d'une insuffisance respiratoire. Son entourage précise qu'elle avait également contracté le Covid-19. C'est à l'hôpital de Gisors, dans l'Eure, qu'elle s'est éteinte, là où elle avait été transférée tôt le matin même.

"Ils l'ont transférée ce matin de toute urgence à l'hôpital de Gisors et malheureusement, elle est décédée deux heures plus tard", a confié sur CNews son agent Fabien Lecoeuvre, avant de saluer "le personnel hospitalier qui a été remarquable pour assister Linda de Suza jusqu'au bout". Son fils, qui habite Lisbonne, doit arriver en France dans l'après-midi, affirme Le Figaro. Pour l'heure, on ignore encore où la chanteuse sera enterrée.

En octobre dernier, son fils, João Lança, avait déclaré dans une interview à France Dimanche que sa mère était "très affaiblie et amaigrie". "C'était une grande fumeuse et son infection pulmonaire s'est aggravée d'autant qu'elle ne s'alimentait plus et se laissait dépérir", avait-il ajouté. Depuis plusieurs années, sa santé n'avait cessé de se dégrader. Placée sous respirateur artificiel lors du premier confinement, elle avait par la suite été déjà hospitalisée pour des troubles psychologiques à l'été 2022.

"Elle avait été hospitalisée au mois d'août pour déshydratation, insuffisance rénale et insuffisance respiratoire", a rappelé mercredi, au micro de CNews, Fabien Lecoeuvre, son agent depuis huit ans, qui était dernièrement aussi devenu son tuteur. Et de confier : "La semaine dernière, elle m'avait dit qu'elle voulait s'en aller."

Sur la fin de sa vie en particulier, Linda de Suza s'était particulièrement tournée vers la religion. C'est du moins ce qu'a indiqué son agent au micro de CNews mercredi. Celle qui avait passé une partie de son enfance en pension chez les religieuses avait même demandé à son agent "de lui trouver un couvent parce qu'elle était devenue très religieuse", expliquait ce dernier, revenant sur une discussion qu'il avait eue avec la chanteuse la semaine précédente. De son côté, Le Figaro rapporte que Linda de Suza était persuadée d'assister à des apparitions de Jésus depuis plusieurs années.

"Elle faisait ses prières pratiquement toutes les deux heures", a également détaillé Fabien Lecoeuvre. Ces derniers jours, Linda de Suza voulait donc rejoindre un couvent "pour avoir une retraite justement religieuse et finir son existence comme ça". Un manque de temps l'en aura empêchée. "La maladie a été plus forte finalement", a conclu, non sans émotion, Fabien Lecoeuvre.

"Sa réussite, c'est un conte de fées", a estimé son agent Fabien Lecoeuvre au micro de CNews, mercredi 28 décembre. Linda de Suza aura, au cours de sa carrière, largement contribué à rendre visibles l'immigration et la réalité de l'exil. "Elle était partie de rien finalement au Portugal, elle avait passé la frontière [en tenant] son fils par la main", a également rappelé son agent, ajoutant : "De cette femme de chambre qu'elle était devenue pour gagner sa vie en France à la fin des années 70, elle est devenue une star qui d'un seul coup rassemblait des foules, de l'Olympia aux plus grands stades, dans le monde entier, avec ses chansons, avec sa manière d'être et sa forte personnalité."

Linda de Suza avait "un vrai caractère, une personnalité forte", a souligné Fabien Lecoeuvre. "Elle disait ce qu'elle pensait", a encore rappelé celui qui était aussi son tuteur, notant toutefois que "cela n'a pas toujours été facile dans sa carrière à ce titre-là".

Teolinda Joaquina de Sousa Lança, de son vrai nom, est née le 22 février 1948, sous la dictature Salazar, à Beringel, au Portugal. Elle est issue d'une famille pauvre de huit enfants. Après avoir vécu une enfance particulièrement dure - envoyée en pension chez les religieuses à 5 ans, privée d'étude à 11 ans et envoyée au travail à l'usine ou comme femme de ménage -, à 21 ans, en 1969, elle quitte avec son fils son pays natal direction la France. Arrivant clandestinement dans l'Hexagone, avec pour seul bagage "une valise en carton", comme elle l'expliquera plus tard dans son autobiographie, elle enchaîne dans un premier temps les petits boulots. Linda de Suza pose finalement ses valises à Paris en 1973, où une carrière de concierge d'immeuble semble lui tendre les bras. Mais la Portugaise ne l'entend pas ainsi. S'obstinant à chanter et à présenter des maquettes de chansons, elle finit par trouver un producteur qui croit en elle.

En 1978, Linda de Suza connaît son premier succès avec Le Portugais qui se classe 10e en France. Plus de 250 000 exemplaires sont écoulés. Uma moça chorava, Tiroli-tirola, Un enfant peut faire chanter le monde, Toi mon amour caché, Chuvinha… Les succès s'enchaînent par la suite. "Linda de Suza est la première chanteuse à s'adresser à une communauté étrangère en adaptant ses succès Français dans sa langue", note Jean-Pierre Pasqualini, spécialiste de la chanson française auprès du Figaro. Puis, c'est l'Olympia de Paris. En 1984, son autobiographie La Valise en carton connaît également un succès retentissant et pour le moins inattendu. Le livre est adapté en comédie musicale en 1986 ou encore en série télévisée en 1988.

Les années 1990 et 2000 lui seront moins clémentes. Dans les années 2010, Linda de Suza avait plusieurs fois tenté un grand retour sur le devant de la scène. Linda de Suza s'est finalement éteinte mercredi 28 décembre à l'âge de 74 ans. Elle laisse derrière elle un fils, João Lança (avec qui les relations étaient toutefois compliquées), des petits-enfants, et de nombreux fans endeuillés.