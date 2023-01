"Lisa Marie Presley : les causes floues du décès de la fille d'Elvis Presley"

LISA MARIE PRESLEY. Une semaine après la mort de Lisa Marie Presley, fille unique d'Elvis, à 54 ans, les causes de sa disparition restent officiellement indéterminées?

[Mis à jour le 19 janvier 2023 à 18h19] Une semaine après la mort de Lisa Marie Presley, fille unique d'Elvis, les causes de son décès restent officiellement indéterminées, rapporte la chaîne CNN. Des analyses restent en cours et un complément d'enquête sur le décès après autopsie a été demandée par le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles, détaille la même source.

Lisa Marie Presley est décédée dans la nuit du jeudi 12 janvier 2023, dans sa maison de Calabasas en Californie. L'annonce a été faite par sa mère, Priscilla Presley. "C'est avec le cœur lourd que je dois partager la nouvelle dévastatrice que ma magnifique fille Lisa Marie nous a quittés", a-t-elle écrit dans un communiqué publié par People. Morte à l'âge de 54 ans, la chanteuse et femme d'affaires laisse derrière elle trois filles, dont des jumelles âgées d'à peine 14 ans.

Les obsèques de la fille unique du "King", se tiendront dimanche 22 janvier à Graceland, la propriété historique d'Elvis Presley à Memphis, où il est lui-même enterré et qui est, depuis sa disparition en août 1977, devenue un mausolée et un musée dédié à sa mémoire. Lisa Marie Prelsey sera enterrée aux côtés de son propre fils, Benjamin Keough, qui s'est donné la mort en 2020.

Quelle est la cause de la mort de Lisa Marie Presley ? Dans un premier temps, le média américain TMZ affirmait que la fille unique de la légende du rock'n'roll était décédée d'un arrêt cardiaque. Ce qui n'a pas été officialisé. C'est sa gouvernante qui l'a d'abord retrouvée "inconsciente" dans sa maison de Calabasas, dans l'état américain de Californie. Son ex-mari Danny Keough, qui vit toujours sous le même toit, a ensuite procédé à un massage cardiaque pour tenter de ranimer la chanteuse, en attendant l'arrivée des secours. A leur arrivée, les secours l'ont prise en charge et transportée à l'hôpital en urgence. Sur place, Lisa Marie Presley a été mise sous coma artificiel et sous assistance respiratoire.

Mais malgré une prise en charge rapide et les efforts des secours, la femme d'affaires n'a pas pu être sauvée. Dans son communiqué publié par People, Priscilla Presley a écrit, au sujet de sa fille, qu'elle "était la femme la plus passionnée, forte et aimante [qu'elle ait] jamais connue", avant de demander à la presse de respecter son deuil : "Nous demandons l'intimité pendant que nous essayons de faire face à cette perte profonde. Merci pour l'amour et les prières. Pour le moment, il n'y aura pas d'autres commentaires."

Seulement quelques jours avant son décès, la fille d'Elvis Presley était apparue en public aux Golden Globes, avec sa mère Priscilla. Elles étaient venues soutenir Austin Butler, qui a remporté le prix du Meilleur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans Elvis de Baz Luhrmann. Certains internautes et journaux avaient alors trouvé Lisa Marie Presley visiblement affaiblie. Dans une interview accordée à Extra sur le tapis rouge, la femme de 54 ans semblait confuse et avait dû tenir le bras d'un ami de son père, Jerry Schilling. "Je vais attraper ton bras", lui avait-elle demandé.

Purepeople relate un autre épisode inquiétant survenu dans les jours ayant précédé le décès de Lisa Marie Presley. Le 8 janvier dernier, elle avait prononcé un discours émouvant dans le manoir de Graceland, où son père était mort en août 1977. Une prise de parole organisée pour célébrer la mémoire d'Elvis Presley, qui aurait eu 88 ans ce jour-là. Mais outre le côté touchant de son discours, la chanteuse serait apparue très attristée, ce qui aurait suscité des inquiétudes quant à son état de santé mentale. Le Daily Mail rapporte par ailleurs qu'elle aurait tenu des propos assez préoccupants : "Je continue à affirmer que vous êtes les seuls à pouvoir me faire sortir de chez moi. Je ne rigole pas. Je vous aime très fort et vous êtes la raison pour laquelle je suis là."

Une carrière de chanteuse comme son père Elvis Presley

Dans les pas de son père, le "King" du rock'n'roll, Lisa Marie Presley a débuté en 2003 une carrière de chanteuse. Son troisième et dernier album, Storm and Grace, est sorti en 2012. Au cours de sa carrière, elle a aussi réalisé des duos avec de vieux enregistrements d'Elvis pour les chansons "In the Ghetto", "Where No One Stands Alone" et "Don't Cry Daddy". Lors de la sortie de son premier album, elle déclarait dans une interview avec Larry King, qu'elle devait "mettre de coté" la pression et les comparaisons avec la carrière légendaire de son père. Elle était également autrice-compositrice et femme d'affaires, mais avait vendu en 2005 la majorité de ses parts dans la société Elvis Presley Enterprises.

Lisa Marie Presley était également très engagée dans le domaine associatif. Elle a fondé deux organisations, la "Presley Place" et "Presley Charitable Foundation". Elle travaillait également en étroite collaboration avec The Dream Factory, qui a pour mission de soutenir les enfants et jeunes adultes atteints d'une maladie grave.

Lisa Marie Presley s'est mariée quatre fois, dont une avec Michael Jackson. Elle l'avait rencontré une première fois à l'un des célèbres show d'Elvis à Las Vegas en 1975. Le couple ne sera officialisé que 17 ans plus tard, en 1992. Cette année, Lisa Marie Presley est toujours mariée à son premier mari, Danny Keough, mais divorce et épouse le Roi de la pop en 1994. Un mariage qui ne dure pas longtemps, car le couple se sépare en 1996 à cause des problèmes d'addiction à la drogue de Michael Jackson. Pourtant, toujours attachés l'un à l'autre, les anciens amants se seraient revus à plusieurs reprises après le divorce.

Le 25 juin 2009, Lisa Marie Presley lui avait rendu un dernier hommage. "Je ne sais pas pourquoi, mais c'était le jour le plus étrange de ma vie. J'ai pleuré toute la journée. Et je ne fais pas ça normalement, j'essayais de travailler, je rentrais à la maison, je coupais ma nourriture, je mangeais mon dîner en pleurant", confiait-elle en 2010 à Oprah Winfrey.

Après son mariage avec la star de la pop, elle s'est mariée avec une autre célébrité, Nicolas Cage. Le mariage entre les deux célébrités n'a duré que quelques mois. En 2006, elle s'est mariée avec son guitariste et producteur Michael Lockwood. Ils se sont séparés dix ans plus tard. Après ce divorce, l'héritière de la fortune d'Elvis Presley avait déclaré que celle-ci avait complètement fondue et qu'elle s'était retrouvée ruinée.

Lisa Marie Presley a admis que, lors de son adolescence, elle prenait "de la cocaïne, des sédatifs, de l'herbe et buvais - tout cela en même temps". "Je ne pouvais tout simplement pas être sobre", révélait-elle au Paper Magazine en 2003, ajoutant ne pas savoir comment elle avait "survécu à tout ça". Après son divorce en 2016 avec Michael Lockwood, elle était entrée dans un établissement pour soigner ses addictions aux opioïdes et aux antidouleurs, qu'elle prenait depuis la naissance de ses filles jumelles en 2008.

Lisa Marie Presley laisse trois orphelines derrière elle. Mère de quatre enfants, elle avait perdu son unique fils Benjamin Keough en 2020. Celui-ci s'est en effet suicidé. Né le 21 octobre 1992 de son mariage avec Danny Keough, il était âgé de 27 ans lorsqu'il s'est tiré une balle. De son premier mariage avec Danny Keough, Lisa Marie Presley a également eu une fille : Riley Keough, née le 29 mai 1989. Elle est aujourd'hui mannequin chez Dior et actrice. Elle a notamment joué dans Runaways (2010), Magic Mike (2012) ou encore Mad Max : Fury Road (2017). Lisa Marie Presley a également eu des jumelles prénommées Harper Vivienne Ann et Finley Aaron Love. Nées le 7 octobre 2008, et donc aujourd'hui âgées d'à peine 14 ans, leur père est le guitariste américain Michael Lockwood.

En 2020, elle avait été frappée par un drame personnel terrible : le suicide de son fils Benjamin Keough, né de son premier mariage avec Danny Keough. "Mon cœur et mon âme sont partis avec toi", avait-elle partagé dans un communiqué. Dans un essai publié par People en août 2022, elle écrivait se battre avec elle-même. "Je m'en veux inlassablement et de façon chronique, je me blâme chaque jour et c'est déjà assez difficile à vivre, mais les autres vous jugent et vous blâment aussi, même secrètement ou derrière votre dos, ce qui est encore plus cruel et douloureux en plus de tout le reste", avait-elle confié.

Le média People avait interrogé Brandon Howard, un ami de Benjamin Keough, qui était en "dépression". La crise et les confinements dus au Covid auraient contribué à renforcer ce sentiment. Son ami a également révélé que la pression du nom "Presley" était aussi l'une des causes de sa dépression.

Présente aux Golden Globes 2023, Lisa Marie Presley avait été mise sur le devant de la scène. Lors du discours d'Austin Butler, récompensé pour son rôle d'Elvis Presley dans le biopic sorti en France en 2022, l'acteur avait salué Lisa Marie, lui déclarant "l'aimer pour toujours".

Sur Instagram, l'acteur Tom Hanks, lui aussi présent dans le biopic d'Elvis Presley, lui a rendu hommage en écrivant être "brisé" par cette annonce. Également sur Instagram, John Travolta lui a adressé un message vibrant : "Tu vas me manquer, mais je sais que je te reverrais à nouveau." Dans un communiqué partagé par Nicolas Cage, son ex-époux a, lui, déploré une "nouvelle dévastatrice" en ajoutant que "Lisa avait le plus grand rire de tous ceux [qu'il a] rencontrés". "Elle illuminait chaque pièce, et j'ai le cœur brisé", a-t-il écrit.