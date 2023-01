Thomas Bangalter : après Daft Punk, une première chanson

DAFT PUNK. Le producteur français et moitié du duo casqué Daft Punk, Thomas Bangalter, a publié la première chanson de "Mythologies", son premier projet solo attendu au printemps 2023.

[Mis à jour le 31 janvier 2023 à 17h54] L'accouchement : c'est le nom du tout premier morceau de Mythologies, le projet en solo (ou presque) de Thomas Bangalter. Le 25 janvier dernier, l'ex-moitié du duo Daft Punk annonçant son retour avec un projet baptisé Mythologies, attendu le 7 janvier prochain. L'accouchement (à écouter ci-dessous) en est donc le prélude, interprété par l'Orchestre national de Bordeaux Aquitaine, dirigé par Romain Dumas. Un morceau classique, bien loin de l'électro des Daft Punk.

Mythologies, le projet de Thomas Bangalter, comptera 23 titres, rapporte le magazine Tsugi, créés à l'origine pour le chorégraphe Angelin Preljocaj, pour le ballet du même nom, joué par l'Orchestre national Bordeaux Aquitaine, dirigé par Romain Dumas. "Mythologies est le premier opus composé par Thomas Bangalter pour un orchestre, à travers lequel le co-fondateur des Daft Punk y réinvente son rapport à la composition", peut-on lire dans un tweet de Warner Classics, annonçant le projet, initié à l'été 2021.

"Angelin Preljocaj, qui avait déjà travaillé avec Daft Punk sur des musiques électro, a proposé à Thomas Bangalter de composer cette fois-ci pour lui une musique de ballet. Celui-ci avait envie de changer de registre, il voulait vraiment essayer de passer à autre chose, de se frotter à l'orchestration symphonique", expliquait à l'époque Olivier Lombardie, administrateur général de l'Opéra national de Bordeaux, interrogé par l'AFP.

Une rupture avec Daft Punk

En 2021, la séparation du mythique duo casqué Daft Punk avait fait l'effet d'une bombe et pris tout le monde de court. Et le projet de Thomas Bangalter semble ne pas avoir grand chose à voir avec la musique qu'il offrait avec son compère Guy-Manuel de Homem-Christo. Et pour cause, il s'agit, selon les dires d'Olivier Olivier Lombardie, administrateur général de l'Opéra national de Bordeaux, interrogé par l'AFP à l'été 2021 d'"une œuvre pour orchestre, sans électronique." "Celui-ci avait envie de changer de registre, il voulait vraiment essayer de passer à autre chose, de se frotter à l'orchestration symphonique", ajoute-t-il.

La tracklist de l'album de Thomas Bangalter

A l'annonce de la sortie au printemps d'un premier album de Thomas Bangalter depuis la séparation des Daft Punk, le magazine Tsugi a dévoilé la tracklist de Mythologies, attendu dans les bacs le 7 avril 2023 : le disque compte 23 morceaux, pour une durée de 1h30.