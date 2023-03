Moha La Squale mis en examen pour viol : le résumé de l'affaire

MOHA LA SQUALE. Déjà mis en cause pour agression sexuelle et violences contre d'ex-compagnes, le rappeur français Moha La Squale est mis en examen pour viol.

[Mis à jour le 14 mars 2023 à 14h08] Moha La Squale mis en examen pour viol. Le rappeur français, déjà accusé d'agression sexuelle et violences par plusieurs ex-compagnes, a été placé en détention provisoire mi-juin dernier, pour non-respect de son contrôle judiciaire et a été mis en examen en juillet 2022 pour viol, qualification criminelle, vis-à-vis d'une autre ex, annonce l'AFP ce lundi 13 mars, de sources proches du dossier.

"Les faits sont formellement contestés et ne sont d'ailleurs étayés par aucun élément matériel", a affirmé à la même source Elise Arfi, avocate du rappeur. L'affaire n'est pas nouvelle donc, mais il s'agi ici d'une nouvelle qualification criminelle, celle de viol, qui peut donc entraîner un procès devant la cour d'assise (il se serait tenu devant un tribunal correctionnel si les faits restaient qualifiés d'agression sexuelle, ce qui est une infraction et non un crime) et une peine plus lourde.

Au total, Moha La Squale est accusé de violences par six ex-compagnes. L'une d'elles dénonce également un viol. Cette dernière avait dénoncé sur Snapchat et sur sa chaîne YouTube, au printemps 2022, des violences qu'elle aurait subies alors qu'elle vivait à Dubaï avec l'artiste en 2021. Elle affirme avoir été "tapée", "menacée avec un couteau" et violée par Moha La Squale, à Cannes. En juin 2021, le rappeur de 28 ans avait été mis en examen pour violences par conjoint, agression sexuelle par conjoint, menaces de mort par conjoint et séquestrations sur différentes victimes.

Qui est le rappeur Moha La Squale ?

De son vrai nom Mohamed Bellahmed, Moha La Squale possède des origines algériennes par ses parents. Il naît à Créteil, dans le département du Val-de-Marne, le 24 février 1995. A l’âge de 4 ans, il déménage dans le 20e arrondissement de Paris, plus particulièrement au cœur du quartier des Amandiers, aussi connu comme le quartier de la Banane. Alors que son père quitte le domicile familial, il est élevé par sa mère atteinte de cécité. A cause du manque d’argent, il se met à dealer de la drogue à seulement 12 ans.

Au sortir de son enfance difficile, Moha La Squale a quelques démêlés judiciaires, puis il devient livreur de pizza en tant qu’auto-entrepreneur. Par la suite, il découvre le métier de comédien. En 2016, il est la tête d’affiche de La Graine, un court-métrage signé Barney Frydman. Au terme de cette première expérience devant la caméra, il intègre les Cours Florent et se lance dans une formation de théâtre. C’est pourtant à travers la musique et ses improvisations postées sur les réseaux sociaux qu’il parvient à se faire remarquer. On peut notamment évoquer le freestyle Bienvenue à la Banane.

En 2017, Moha La Squale décroche un contrat auprès du label Elektra Records. Alternant entre le hip-hop et le rap français, il multiplie les singles dès l’année suivante. Parmi ses chansons qui ont contribué à sa notoriété, on peut s’attarder sur Rémi sans famille, M’appelle pas mon frérot ou encore Midi minuit. Toujours en 2018, le rappeur sort son premier album studio intitulé Bendero. S’ensuivent d’autres succès, comme Paris drill, Basta, Amsterdam et Benita. En 2022, L’Appache paraît. Il s’agit de son second album studio.

Moha La Squale en 5 chansons

En seulement cinq années de carrière, Moha La Squale possède une discographie particulièrement fournie en succès critiques et commerciaux. Parmi ses chansons les plus marquantes, on peut évoquer les titres suivants :