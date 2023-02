Pierre de Maere : qui est le jeune chanteur belge ?

Nommé dans la catégorie Révélation masculine aux Victoires de la musique, Pierre de Maere ne passe inaperçu à aucune de ses apparitions.

Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages. En priant pour que rien ne change... Difficile de passer à côté de ces quelques phrases ces derniers mois. A 21 ans, le phénomène venu de Belgique a tut raflé sur son passage : un NRJ Music Awards, plus de 40 millions d'écoutes pour son titre phare, Un jour je marierai un ange et maintenant, deux nominations aux Victoires de la musique dans la prestigieuse catégorie de Révélation masculine de l'année et celle de Chanson originale.

Une irrésistible ascension pour celui dont le premier album, Regarde-moi, est sorti il y a tout juste deux semaines, le 27 janvier dernier. Adoré pour sa musique et sa personnalité ou critiqué pour son style, comme après son passage à Quotidien, sur TMC, Pierre de Maere compte bien continuer sur sa lancée. N'en déplaise à ses détracteurs.

Qui est Pierre de Maere ?

Pierre de Maere d'Aetrycke de son vrai nom, est né le 24 mai 2001 à Uccle, en Belgique. Petit dernier d'une fratrie de trois, il est le fils d'un ingénieur du son, Xavier de Maere. C'est très jeune qu'il se passionne de musique et commence même à composer, à peine adolescent. Totalement autodidacte, Pierre de Maere n'a jamas pris de cours de solfège ou de chant. Il joue du piano et de la batterie et s'inspire d'artistes comme Elton John. Après avoir tenté des études de photographie, il revient à la musique et se fait repérer par Cinq7, un label de Wagram Music.

En 2020, Pierre de Maere dévoile deux premiers morceaux, Regrets et Menteur, avant de dévoiler le titre qui fera exploser sa notoriété : Un jour, je marierai un ange, sorti en novembre 2021. Sa carrière est lancée, les nominations aux cérémonies de récompenses musicales tombent et Pierre de Maere se balade de plateau télé en interviews dans divers médias.

Après avoir été le premier artiste récompensé d'un NRJ Music Awards de la Révélation belge en 2022, Pierre de Maere publie Regarde-moi, son premier album, le 27 janvier 2023. Le 10 février cette année-là, l'artiste en herbe est nommé deux fois aux Victoires de la musique, pour le titre de Révélation masculine et de Chanson originale de l'année.