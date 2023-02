Thierry Amiel : qu'a fait le chanteur depuis Nouvelle Star ?

Finaliste déçu de la première saison de Nouvelle Star, Thierry Amiel a depuis poursuivi sa carrière, dans un certain anonymat en France.

Thierry Amiel, le retour. A l'occasion de l'émission des vingt ans de Nouvelle Star, diffusée ce mercredi 15 février 2023, d'anciens candidats emblématiques du télé-crochet sont de retour sur M6. Parmi eux, Thierry Amiel, finaliste déçu de la toute première saison de Nouvelle Star, encore appelé A la recherche de la nouvelle star, qui s'était incliné face à Jonathan Cerrada, en 2003. Après son passage sur M6, le chanteur en herbe tente de percer en solo. Il sort alors une reprise des Mots Bleus de Christophe, qui rencontre un certain succès, puis enchaîne avec un premier album, Paradoxes. C'est un succès.

En 2003, il continue sur sa lancée et assure les premières parties des concerts de Hélène Ségara. En 2006, Thierry Amiel sort un deuxième disque, éponyme celui-ci, qui sera suivi d'un troisième, Où vont les histoires ?, paru en 2010. Cette même année, Pascal Obispo le choisit pour incarner le premier rôle dans la comédie musicale Adam et Eve : La Seconde Chance. En 2013, il annonce la préparation d'un nouvel album, Artefact, paru en 2019 et repart en tournée.

Depuis, Thierry Amiel continue de se produire dans de petites salles, en Belgique. Mais qu'en est-il de sa carrière en France ? Depuis sa finale à Nouvelle Star, l'artiste de 40 ans semble avoir relativement disparu des radars du public hexagonal...