Miss Dominique de Nouvelle Star : sa nouvelle vie loin des caméras

Révélée dans la saison 4 de Nouvelle Star, Miss Dominique est de retour sur M6 à l'occasion des vingt ans de l'émission de M6.

Nouvelle Star fête ses vingt ans ! Un anniversaire célébré en grande pompe par M6, avec une soirée événement diffusée ce mercredi 15 février, dès 21h10. Au programme de cette émission présentée par Karine Le Marchand, une pléiade d'anciens candidats emblématiques du programme, dont le premier épisode avait été diffusé en mars 2003. L'occasion pour nous de retrouver des visages marquants de Nouvelle Star, vingt ans plus tard. C'est le cas donc de Miss Dominique, révélée dans la saison 4 du programme culte de M6.

Finaliste face à Christophe Willem, Miss Dominique a marqué la quatrième saison de Nouvelle Star grâce à sa voix et son charisme. Après sa sortie de l'émission, elle lance sa carrière avec succès en publiant un premier disque, Une femme battante. Mais en 2007, son soutien public à Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle va mettre un frein à sa carrière. En 2010, Miss Dominique participe à l'émission La Ferme Célébrités et annonce un an plus tard la sortie d'un troisième album en 2011, qui ne sortira pas.

Depuis, elle continue à vivre de la musique, mais en participant à quelques galas et concerts. "Je suis aujourd'hui maman et j'ai 2 enfants et demi… Je suis professeure de musique et de chant. Je joue de la guitare et du piano et je me produis sur scène loin des caméras. Donc tout va bien", confie Miss Dominique à Gala, avant l'émission des vingt ans de Nouvelle Star.