La Zarra : envie pressante, "toz" et doigt d'honneur... Que s'est-il passé après l'Eurovision ?

LA ZARRA EUROVISION. La France, représentée à l'Eurovision 2023 par La Zarra, a terminé en 16ème position, suscitant d'étranges réactions de la chanteuse.

[Mis à jour le 15 mai 2023 à 10h42] Mauvaise perdante ou victime d'un concours de circonstance ? Depuis la fin de l'Eurovision, tard dans la soirée samedi 13 mai, les commentaires vont bon train sur l'après concours de La Zarra, qui représentait la France avec sa chanson Evidemment et qui termine la compétition à la 16ème place du classement final.

C'est la Suédoise Loreen qui a remporté l'Eurovision 2023, avec sa chanson Tattoo. Une déception d'autant plus grande pour la délégation tricolore, d'autant que les bookmakers, parieurs très suivis de l'Eurovision, avait prédit à La Zarra une troisième place. "Je suis très, très contente d'avoir participé à l'Eurovision. Je suis très contente de tout ce qui s'est passé.", a-t-elle déclaré à BFMTV, quelques instants après l'annonce de la victoire de Loreen. "Il y a des gens qui chantent Evidemment, qui chantent la francophonie. Je crois qu'on est gagnant juste avec ça", a-t-elle ajouté.

Mais derrière cet apparent fair-play, deux gestes de La Zarra ont particulièrement attiré l'attention des commentateurs et fait réagir sur les réseaux sociaux. Le premier est le départ de la chanteuse et de la délégation française, avant même l'annonce du nom du gagnant de l'Eurovision 2023. Face aux nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, La Zarra explique à la presse française avoir quitté la salle "tout simplement parce qu'on reste assis pendant de longues heures et ma vessie est très petite. Je devais me lever pour me soulager !".

"Toz" ou doigt d'honneur, le geste de La Zarra irrite

Le deuxième geste de La Zarra a avoir suscité de vives critiques sur les réseaux sociaux est le supposé doigt d'honneur fait à l'annonce de ses points et donc de sa 16ème place.

Au moment où La Zarra a appris que le public lui avait attribué 50 points, l'artiste a effectué un geste de la main interprété par beaucoup comme une sorte de doigt d'honneur. Selon Le Parisien, ce geste serait en réalité un "toz". Ce mot est un dérivé du mot "pet" dans la langue arabe, et le geste qui lui est associé est utilisé pour signifier "un refus catégorique, l'indifférence, voire l'exaspération", écrit le quotidien francilien. Un geste que n'ont pas manqué de remarquer de nombreux téléspectateurs de l'Eurovision 2023, et qui a suscité de nombreuses critiques. Revoyez ci-dessous le geste en question, partagé par un internaute sur Twitter.

Une conférence de presse de la chanteuse a ensuite été organisée après l'annonce des résultats pour tenter de couper court à la polémique naissante. La Zarra a affirmé qu'il ne s'agissait "absolument pas" d'un doigt d'honneur. "Bien que je représente la France, j'ai aussi une double culture. C'est un peu générationnel. Ce n'est pas un geste négatif, au contraire, c'est un geste de déception qu'on utilise entre amis", s'est-elle défendue.

"Il y a beaucoup de gestes qui, dans d'autres pays, signifient autre chose", a-t-elle poursuivi, avant de dire "comprendre" que "ce soit considéré comme un autre geste" par les spectateurs français. La Zarra a enfin dit qu'elle était "très contente" d'avoir participé à l'Eurovision. Des propos rapportés par Le Parisien. La patronne de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel, a ensuite défendu les explications de sa candidate, comme le rapporte BFMTV. "C'est très culturel, comme (La Zarra) l'explique: c'est un geste qui veut dire 'ce n'est pas grave' (...) Il est urgent que la presse remette l'église au milieu du village", a-t-elle déclaré.

Revoir en vidéo la prestation de La Zarra à l'Eurovision

Revivez la prestation de La Zarra avec sa chanson Evidemment, lors de l'Eurovision 2023, ce samedi 13 mai 2023 à Liverpool :

Evidemment, la chanson de La Zarra pour l'Eurovision

Cette année donc, France Télévisions misait sur Evidemment, un titre subtilement située entre chanson française et électro, voire disco. Le dimanche 19 février 2023, quelques semaines après avoir été annoncée comme représentante française à l'Eurovision, La Zarra avait dévoilé ce morceau avec lequel elle a défendu, en vain, la France à Liverpool. Un titre écrit par l'artiste elle-même avec le Canadien Benny Adam et produit par le duo électro Banx & Ranx.

"La chanson Évidemment est arrivée pendant que je faisais un séminaire dans le Sud de la France pour mon deuxième album, qui sortira après l'Eurovision et sera suivi d'une tournée. Je la fredonnais et elle est restée. On l'a écrite en trois nuits, car, nous, on ne dort pas. Elle a été très facile à faire, dans la bonne humeur, très passionnelle, même si la note où je chante la grande France a été dure pour moi", expliquait l'artiste au Parisien après sa sélection.

Fatima Zahra Hafdi, dite La Zarra, est née le 25 août 1997 à Montréal, au Canada. Dans les colonnes du Parisien, elle confie être issue d'une famille de sept enfants, dont six filles, nés au Québec de parents émigrés du Maghreb. Mais refuse de donner son âge. En 2016, elle collabore avec Niro sur la chanson Printemps blanc. Mais avant de percer dans la musique, La Zarra exerce comme coiffeuse. Elle s'installe ensuite à Paris.

C'est en 2021 que la notoriété de La Zarra explose avec la chanson Tu t'en iras, qui passe en boucle à la radio comme à la télévision. Nommée dans la catégorie Révélation francophones aux NRJ Music Awards 2021, elle sort son premier album, Traitrise, en 2022. L'année suivante, elle est désignée par France Télévisions comme représentante française à l'Eurovision 2023, le 13 mai à Liverpool, au Royaume-Uni.