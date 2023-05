La Zarra : la candidate de la France à l'Eurovision peut-elle gagner ?

LA ZARRA EUROVISION. Dernière ligne droite avant l'Eurovision pour la candidate française, La Zarra, qui fait ses premiers pas à Liverpool.

Dernière ligne droite pour La Zarra ! La candidate de la France à l'Eurovision 2023 a fait ses premiers pas sur scène, à Liverpool, lors de l'une des répétitions générales du concours européen, dont la vidéo a été mise en ligne dans la foulée. A noter que ce mardi 9 mai seront également diffusées sur France 4 les demi-finales de l'Eurovision, avec, donc, le passage de La Zarra avec sa chanson Evidemment.

A noter que la France est qualifiée d'emblée pour la grande finale du concours de chant européen, étant l'un des plus gros contributeurs financiers de l'événement. Les premières vidéos de La Zarra à l'Eurovision ont suscité un bon accueil du public présent sur place et encouragé les bookmakers de l'Eurovision, dont les pronostics sont très suivis chaque année, à donner sa chance à la France, désormais à la quatrième place de leur classement.

Mais la candidate de la France est, avec sa chanson Évidemment, créditée de seulement 6% de chances de l'emporter selon eux. Même si les fans de La Zarra peuvent largement espérer une meilleure place que l'an dernier, avec la 24ème place du groupe Alvan & Ahez, il y a fort à parier qu'elle ne réitèrera pas l'exploit de Barbara Pravi, interprète de Voilà, qui avait marqué les esprits et terminé à la deuxième place de l'Eurovision 2021.

Pour rappel, outre Barbara Pravi, deuxième en 2021, le dernier Top 10 à l'Eurovision remonte à 2016 avec la sixième place d'Amir, meilleur classement depuis... 2002.

La Zarra fait ses premiers pas à l'Eurovision

Pour sa première apparition à l'Eurovision, la Zarra est apparue au sommet d'un socle en forme de cercle drapé d'un tissu scintillant et avançant à cinq mètres du sol. Elle était elle-même vêtue d'une robe ajustée entièrement composée de paillettes noires et rouges. La colonne cylindrique, recouverte au sommet de carreaux de miroir, a livré une scène envoutante qui va s'achever avec l'apparition du drapeau français sur un mur de LED à la toute fin. Une prestation réussie de bout en bout par la chanteuse, qui rassure après quelques semaines de doute.

En avril, La Zarra s'était en effet attiré les critiques de nombreux commentateurs après avoir annulé son concert lors de la soirée "Eurovision in Concert", avant-goût de la finale de l'Eurovision réunissant les fans et les candidats des différents pays. Evoquant un "problème personnel" elle avait attiré sur elle les projecteurs, mais aussi jeté la lumière sur ses doutes et ses propres démons. Une page désormais tournée ?

Forte de sa réputation et de cette première prestation, La Zarra s'est hissée depuis peu dans le top 5 des parieurs avisés parmi les candidats à l'Eurovision, derrière les candidats de la Suède et de la Finlande archi favoris. A-t-elle réellement une chance de remporter l'Eurovision ? Il n'est pas trop risqué de prédire une meilleure place à la France que l'an passé, édition remportée par les Ukrainiens de Kalush Orchestra et à l'issue de laquelle les français de Alvan & Ahez avaient terminé à l'avant dernière place du classement.

Cette année donc, France Télévisions mise sur Evidemment, un titre subtilement située entre chanson française et électro voire disco. Le dimanche 19 février, quelques semaines après avoir été annoncée comme représentante française à l'Eurovision, La Zarra a dévoilé ce morceau avec lequel elle défendra la France à Liverpool le 13 mai. Un titre écrit par l'artiste elle-même avec le Canadien Benny Adam et produit par le duo électro Banx & Ranx.

"La chanson Évidemment est arrivée pendant que je faisais un séminaire dans le Sud de la France pour mon deuxième album, qui sortira après l'Eurovision et sera suivi d'une tournée. Je la fredonnais et elle est restée. On l'a écrite en trois nuits, car, nous, on ne dort pas. Elle a été très facile à faire, dans la bonne humeur, très passionnelle, même si la note où je chante la grande France a été dure pour moi", expliquait l'artiste au Parisien après sa sélection.

Pourquoi La Zarra a-t-elle annulé un concert avant l'Eurovision ?

La chanteuse La Zarra a été contrainte d'annuler sa venue à la soirée "Eurovision in Concert", organisée le samedi 13 avril à Amsterdam. Cette soirée regroupe, chaque année, des milliers de fans de la cérémonie, venus écouter les candidats des différents pays un mois avant le grand concours européen. Remarquée, l'absence de la France était néanmoins entourée de mystère. Si le compte Twitter de l'Eurovision France avançait alors "un problème personnel" de La Zarra, la représentante tricolore indiquait pour sa part traverser des "moments difficiles."

Dans un long message postée sur Twitter, La Zarra écrivait : "J'aurais tellement aimé être avec vous tous, mais parfois la vie en décide autrement. Je vais donc avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles. Ces moments d'intimité vont être importants pour moi. Merci pour votre bienveillance."

Mais que s'est-il vraiment passé à Amsterdam, pour que La Zarra annule ainsi sa prestation à la dernière minute ? Le Parisien a depuis évoqué un "événement familial". Mais à un mois de la grande finale de l'Eurovision, une telle annulation de dernière minute a suscité une vive inquiétude.

La Zarra a voulu rassurer ses fans dans une vidéo

Dans une courte vidéo, postée sur les réseaux sociaux le 26 avril, La Zarra s'est de nouveau exprimée pour "rassurer". A trois semaines du concours, elle s'exprimait "à quelques jours de partir à Liverpool" et voulait "absolument adresser un message de remerciements" à ses fans pour les messages de soutiens reçus après son annulation brusque.

La Zarra, face caméra, assurait surtout être "plus que jamais déterminée à porter avec fierté et amour les couleurs de la France". Et de s'adresser à ses détracteurs : "Alors même si on ne peut pas faire toujours l'unanimité, vous avez été si nombreux à me dire simplement que vous croyez en moi et en ma chanson. Et c'est tout ce dont j'ai besoin." "On est prêts, on est plus que prêts. Nous allons faire scintiller la scène de Liverpool. Nous avons préparé un spectacle éblouissant, dangereux et so chic à la française", concluait La Zarra, donnant donc rendez-vous à ses fans le 13 mai.

Fatima Zahra Hafdi, dite La Zarra, est née le 25 août 1997 à Montréal, au Canada. Dans les colonnes du Parisien, elle confie être issue d'une famille de sept enfants, dont six filles, nés au Québec de parents émigrés du Maghreb. Mais refuse de donner son âge. En 2016, elle collabore avec Niro sur la chanson Printemps blanc. Mais avant de percer dans la musique, La Zarra exerce comme coiffeuse. Elle s'installe ensuite à Paris.

C'est en 2021 que la notoriété de La Zarra explose avec la chanson Tu t'en iras, qui passe en boucle à la radio comme à la télévision. Nommée dans la catégorie Révélation francophones aux NRJ Music Awards 2021, elle sort son premier album, Traitrise, en 2022. L'année suivante, elle est désignée par France Télévisions comme représentante française à l'Eurovision 2023, le 13 mai à Liverpool, en Angleterre.