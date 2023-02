Daft Punk : une surprise pour l'anniversaire de "Random Access Memories"

Pour célébrer les dix ans de l'album "Random Access Memories" et deux ans après sa séparation, le duo Daft Punk annonce la sortie d'une édition augmentée du disque.

Deux ans presque jour pour jour après l'annonce de sa séparation, le duo Daft Punk annonce la sortie d'une surprise : une édition augmentée de son album mythique Random Access Memories. Annoncé dans les bacs le 12 mai prochain, le disque réédité baptisé Random Access Memories 10th Anniversary Edition comptera 35 minutes de musique inédite, réparties sur neuf morceaux. Cette édition anniversaire sera disponibles en différents formats physique et en streaming.

Sorti le 17 mai 2013, Random Access Memories est le quatrième album du duo Daft Punk, formé par Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter, qui a récemment fait son retour en solo. Inutile de préciser que l'album Random Access Memories compte quelques-unes des chansons les plus célèbres du duo, à l'image du planétaire Get Lucky ou Instant Crush avec Julian Casablancas et Lose Yourself to Dance avec Pharrell Williams.

L'album Random Access Memories 10th Anniversary Edition des Daft Punk est disponible, avant sa parution officielle, en précommande sur des sites marchands comme La Fnac.