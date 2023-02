Saad Lamjarred accusé de viol : deux visions opposées, les récits

La popstar marocaine Saad Lamjarred est jugé par la cour d'assises de Paris pour le viol d'une jeune femme en 2016.

Face aux accusations de viol et de violences, Saad Lamjarred évoque un "malentendu". Cette semaine se tient, à la cour d'assises de Paris, le procès de la popstar marocaine, jugé pour le viol d'une jeune femme en 2016 à Paris. A la barre, les récits des deux protagonistes s'avèrent être diamétralement opposé. La plaignante et le chanteur s'accordent sur leur rencontre et le début de soirée : dans une boîte de nuit, un soir d'octobre 2016, puis un after festif dans la chambre d'hôtel de l'artiste.

C'est sur la suite que les versions s'opposent. La victime présumée, Laura P., raconte, à la barre, les violences que Saad Lamjarred lui aurait fait subir. Il l'aurait déshabillée de force, avant de lécher son corps et de lui asséner un premier coup-de-poing et de lui infliger deux pénétrations, digitales, vaginale et anale, et une brève pénétration pénienne, rapporte l'AFP. Au contraire, Saad Lamjarred évoque lui des préliminaires "comme deux personnes qui se rencontrent et se plaisent", détaille Le Parisien.

Il reconnaît ensuite des violences, après avoir senti une griffure dans le dos. "À ce moment-là, j'ai eu un réflexe que je regrette encore aujourd'hui : j'ai poussé son visage brutalement et je l'ai serré", explique-t-il à la barre, selon le journal, avant de s'adresser à la plaignante : "Je regrette ce réflexe de violence involontaire, je ne voulais pas te faire pleurer." Exprimant ces regrets, Saad Lamjarred plaide un "quiproquo" et un "malentendu." L'artiste était sous l'emprise d'alcool et de cocaïne. Il insiste : "Je le maintiendrai jusqu'à mon dernier souffle : je n'ai jamais pénétré Mme Laura P., ni avec mon sexe, ni avec mon doigt "

Le verdict est attendu ce vendredi 24 février. Le chanteur marocain est également accusé de viol aggravé dans une affaire qui se serait déroulée dans des circonstances similaires en août 2018. Son nom avait également été cité dans plusieurs affaires de viol, aux États-Unis et au Maroc.