Saad Lamjarred condamné à six ans de prison pour viol : retour sur l'affaire

LAMJARRED. Le chanteur marocain Saad Lamjarred a été incarcéré après sa condamnation à six ans de prison pour viol, vendredi 24 février.

​​​​​​​[Mis à jour le 27 février 2023 à 10h03] Six ans de prison : la cour d'assises de Paris a reconnu coupable le chanteur marocain Saad Lamjarred d'avoir frappé et violé Laura P., âgée de 20 ans au moment des faits, qui se sont déroulés en 2016. C'est donc les menottes aux poignets que l'artiste est reparti de la cour d'assises de Paris, pour passer sa première nuit en prison. Les juges ont retenu une circonstance aggravante : il était sous l'emprise de l'alcool et de substances stupéfiantes le soir des faits. Saad Lamjarred a toutefois été acquitté du chef de violences volontaires aggravées et sera inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles.

Les avocats de l'artiste de 37 ans ont refusé de commenter le verdict de la cour d'assises de Paris. Ils ont dix jours pour faire appel. La cour a été convaincue par la version de Laura, qui était "constante et précise", relate RFI. De son côté, le chanteur avait affirmé qu'elle était "bourrée", alors qu'elle ne boit pas d'alcool, et qu'elle avait voulu lui soutirer de l'argent. La version de la plaignante a concordé avec un certificat médical qui a fait état de lésions à l'intérieur du vagin et de lésions corporelles. Des employés de l'hôtel dans lequel se sont déroulés les faits ont également témoigné avoir vu la jeune femme sortir "en état de choc" de la chambre de Saad Lamjarred. Depuis, des expertises psychiatriques ont montré que Laura présentait des signes de syndrome post-traumatique.

Saad Lamjarred en prison dès l'issue du verdict

Pour fixer la peine de la popstar marocaine, plusieurs facteurs ont été pris en compte. Parmi eux, la différence d'âge entre Saad Lamjarred et la plaignante, la persistance de l'accusé à nier les faits, l'insertion sociale et professionnelle du chanteur, ainsi que son casier judiciaire vierge, mais aussi le fait qu'il avait conscience de ses actes ou encore la répercussion des faits sur la vie de Laura. Si Saad Lamjarred a été condamné pour le viol de Laura, la popstar a été acquittée pour les violences volontaires, indique sur Twitter la journaliste de RFI, Marine de La Moissonnière. Placé sous mandat de dépôt immédiat, le chanteur a été placé en prison dès vendredi 24 février au soir. Il a 10 jours pour faire appel.

À l'issue du verdict, Laura a réagi auprès de RFI, faisant notamment part de son soulagement. "Je voulais que ce soit écrit victime", a-t-elle confié. Et d'ajouter : "J'ai parlé pour moi, mais aussi pour toutes les autres. J'espère que cela leur ouvrira les yeux. Oui, c'est long. Oui, c'est dur. Mais ce n'est pas impossible." Quid d'un éventuel appel ? "C'est son droit", a tranché la jeune femme qui n'a ensuite pas manqué d'aller voir les avocats de Saad Lamjarred pour leur expliquer qu'ils lui ont fait du mal, même s'ils n'ont fait que défendre leur client. Des mots qu'elle tenait à leur dire "pour pouvoir avancer".

Défendue par Jean-Marc Fedida et Thierry Herzog, qui est également l'avocat de Nicolas Sarkozy, la popstar marocaine ne va pas échapper à la prison, malgré un récit différent de celui de la plaignante. Tout au long de la semaine, deux versions se sont diamétralement opposées à la barre, même si les deux parties se sont accordées sur leur rencontre et le début de soirée : dans une boîte de nuit, un soir d'octobre 2016, puis un after festif dans la chambre d'hôtel de l'artiste.

Deux versions qui divergent

C'est sur la suite que les versions se sont opposées. La victime présumée, Laura P., a raconté, à la barre, les violences que Saad Lamjarred lui aurait fait subir. Il l'aurait déshabillée de force, avant de lécher son corps et de lui asséner un premier coup-de-poing et de lui infliger deux pénétrations, digitales, vaginale et anale, et une brève pénétration pénienne, rapporte l'AFP. Au contraire, Saad Lamjarred a évoqué des préliminaires "comme deux personnes qui se rencontrent et se plaisent", détaille Le Parisien.

Il a reconnu ensuite des violences, après avoir senti une griffure dans le dos. "À ce moment-là, j'ai eu un réflexe que je regrette encore aujourd'hui : j'ai poussé son visage brutalement et je l'ai serré", a-t-il expliqué à la barre, selon le journal, avant de s'adresser à la plaignante : "Je regrette ce réflexe de violence involontaire, je ne voulais pas te faire pleurer." Exprimant ces regrets, Saad Lamjarred a plaidé un "quiproquo" et un "malentendu." L'artiste était sous l'emprise d'alcool et de cocaïne. Il a insisté : "Je le maintiendrai jusqu'à mon dernier souffle : je n'ai jamais pénétré Mme Laura P., ni avec mon sexe, ni avec mon doigt "

D'autres accusations similaires

Saad Lamjarred est également accusé de viol aggravé dans une affaire qui se serait déroulée dans des circonstances similaires en août 2018, à Saint-Tropez. Dans ce dossier, il doit être jugé prochainement pour viol devant la cour d'assises du Var. Son nom avait été cité dans plusieurs affaires de viol, aux États-Unis et au Maroc.