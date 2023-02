Jain : (enfin) de retour avec la chanson "The Fool" et son clip

Cinq ans après "Soldier", son dernier album, la chanteuse française Jain signe son retour avec un premier single, "The Fool."

Cinq ans qu'elle n'avait pas sorti de musique : la chanteuse Jain signe son retour, ce jeudi 23 février, avec la chanson The Fool, premier single d'un album à venir. Une chanson bien plus pop et folk que d'ordinaire, sortie accompagnée de son clip, dans laquelle l'artiste s'assoie sur la lune et flotte dans l'espace. "Un nouveau départ se dessine", promet un communiqué de presse. Il semblerait effectivement que Jain prenne une tout autre direction, plus éloignée de l'électro colorée de ses deux premiers disques, Zanaka et Souldier.

En 2019, Jain a pris la décision de s'accorder une pause, pour s'installer dans une cabane de pêcheur à Marseille et composer de nouvelles choses. The Fool, Le fou en français, est la "première et la dernière carte du jeu, celle qui relie par un fil toute une histoire", écrit Jain dans le même communiqué.

Il y a quelques jours, Jain avait annoncé son retour sur les réseaux sociaux, avec une série de dates de tournée dans toute la France. La Toulousaine se produira notamment à Solidays en juin, aux Vieilles Charrues en juillet, puis dans différents Zéniths de France, jusqu'à Paris, à La Vilette, le 23 novembre 2023.