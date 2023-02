Mort de François Hadji-Lazaro : de quoi est décédé le fondateur de Pigalle ?

Figure du rock alternatif, membre fondateur des groupes Pigalle et Les Garçons Bouchers, François Hadji-Lazaro est mort ce samedi 25 février à 66 ans.

Il était une figure du rock alternatif français : François Hadji-Lazaro, fondateur des groupes Les Garçons Bouchers et Pigalle, est mort samedi 25 février, peu avant minuit. Il avait 66 ans. L'annonce a été faite sur Facebook par le saxophoniste de ces formations, Stef Gotkovski et confirmée depuis par sa maison disque. "Je me dois d'annoncer avec ce post (il fait Foi, le cachet) le décès un peu avant minuit de François Hadji Lazaro ou Attilazaro selon l'humeur", peut-on lire dans la publication de celui qui s'identifie comme "ex chef de la Propagande du Label Boucherie Productions, et accessoirement saxo faux Nietzsche des groupes Garçons Bouchers et Pigalle, et surtout en tant qu'ami de si longue date du Monsieur qu'on appelait Gros François."

Si les causes de la mort de François Hadji-Lazaro n'ont pas été rendues officielles, Le Parisien affirme que l'artiste de 66 ans est mort des suites d'une septicémie, une infection bactérienne. Né le 22 juin 1956 à Paris, le chanteur avait marqué la scène musicale française avec des chansons comme Dans la salle du bar-tabac de la rue des Martyrs, ou encore La Lambada on n'aime pas ça. François Hadji-Lazaro avait par ailleurs fondé le label indépendant Boucherie Productions, qui vit émerger, entre autres, la Mano Negra.

Son physique si reconnaissable lui avait également permis de jouer au cinéma, dans La cité des enfants perdus de Jean-Pierre Jeunet, ou encore dans Le Pacte des Loups. François Hadji-Lazaro a aussi composé des musiques de films et des œuvres pour enfant.