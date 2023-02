Mort d'Ismaïla Touré : le cofondateur de Touré Kunda emporté par la maladie

ISMAILA TOURE. Le chanteur sénégalais Ismaïla Touré, cofondateur du groupe Touré Kunda, est mort lundi 27 février, à 73 ans.

Pionnier de la musique africaine en France, Ismaïla Touré est mort. L'annonce a été faite par sa famille dans un communiqué relayé par l'AFP, lundi 27 février 2023 : "Ismaïla est décédé ce matin, à l'âge de 73 ans, des suites d'une longue maladie à Paris. Il a laissé une empreinte indélébile dans le monde de la musique et de la culture. Nous sommes fiers de son héritage et de toutes les contributions qu'il a apportées tout au long de sa vie."

Cofondateur et membre du groupe Touré Kunda, Ismaïla Touré avait 73 ans. Particulièrement populaire à la fin des années 70, la formation qu'il avait créée avec son frère Sixiu Tidiane mêlait le jazz et le rock aux sonorités de leur pays d'origine. Touré Kunda a sorti au total une douzaine d'albums, dont le dernier en 2018, disque anniversaire pour les 40 ans du groupe et se sera produit dans le monde entier.

"Au-delà de sa carrière musicale, Ismaïla Touré (...) a travaillé pour promouvoir la diversité culturelle et le dialogue interculturel, et a été un fervent défenseur de la paix, de la justice sociale et de l'égalité des chances", ajoute le communiqué de presse à l'AFP.