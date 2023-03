Mort de Costa Titch : qui était le rappeur, décédé en plein concert ?

Le rappeur Costa Titch, star montante du rap sud-africain, est mort lors d'un concert à Johannesburg, samedi 11 mars.

Il était l'une des stars montantes du hip-hop sud-africain : le rappeur Costa Titch est mort après s'être effondré sur scène, lors d'un concert donné samedi soir dans la banlieue de Johannesburg. Son décès a été constaté quelques instants plus tard, annonce sa famille dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. "La mort a tragiquement frappé à notre porte. Nous privant de notre cher fils, frère et petit-fils, Constantinos Tsobanoglou, que l'Afrique du Sud aimait et idolâtrait sous son nom de scène Costa Titch. C'est avec une profonde peine que nous devons annoncer sa mort", peut-on lire dans le communiqué de la famille de l'artiste.

Une enquête a été ouverte pour déterminer des circonstances du décès de Costa Titch, âgé seulement de 28 ans, indique la police à l'AFP au lendemain de sa mort. Une autopsie doit être réalisée prochainement. Sur scène, samedi, le rappeur s'est "effondré alors qu'il se produisait en concert", a précisé la police.

Qui était le rappeur Costa Titch ?

Né le 26 janvier, 1995 à Nelspruit, en Afrique du Sud, Costa Titch s'est fait un nom dans la musique hip-hop grâce, notamment, à sa chanson Big Flexa. S'imposant rapidement comme l'un des visages de l'amapiano, musique dérivée de la house née dans les banlieues sud-africaine, il avait finalement rencontré le succès à l'international. Ecouté par plus de 600 000 personnes sur la plateforme Spotify, Costa Titch cumule plusieurs millions de vues sur sa chaîne YouTube.