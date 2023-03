Mort d'Emmanuelle : qu'était devenue la chanteuse de "Premiers Baisers" ?

Emmanuelle Mottaz, qui interprétait la chanson du générique de la série d'AB productions, "Premiers Baisers", est morte à 59 ans.

Elle avait marqué toute une génération d'adolescents : la chanteuse Emmanuelle, interprète de la chanson du générique de la série d'AB productions Premiers baisers, est morte, à seulement 59 ans, annonce mardi soir 21 mars le producteur Jean-Luc Azoulay, qui l'avait lancée et créé la sitcom. "Emmanuelle nous a quittés. Immense tristesse. Elle restera pour toujours dans notre cœur", écrit-il sur les réseaux sociaux. Figure incontournable du Club Dorothée, elle était particulièrement populaire dans les années 80, grâce à plusieurs chansons, comme Premiers Baisers donc, mais aussi Rien que toi pour m'endormir.

Après son succès dans le Club Dorothée, Emmanuelle s'était faite plus discrète sur la scène médiatique, malgré quelques apparitions et sorties musicales dans les années 90. Finalement, c'est en tant que scénariste pour AB productions, qu'elle s'illustrera, écrivant notamment plusieurs épisodes d'Hélène et les garçons ou des Vacances de l'amour. Emmanuelle vivait entre Paris et Ibiza et s'est également essayée à la photographie ces dernières années.

De quoi est morte la chanteuse Emmanuelle ?

Dans son très court communiqué annonçant la mort de la chanteuse Emmanuelle, le producteur Jean-Luc Azoulay écrit : "Emmanuelle nous a quittés. Immense tristesse. Elle restera pour toujours dans notre cœur", sans pour autant préciser les causes de la mort de la chanteuse, qui était âgée de seulement 59 ans.