Le rappeur 6ix9ine hospitalisé après une agression : ce que l'on sait

Le rappeur américain Tekashi 6ix9ine a été hospitalisé en urgence après avoir été violemment attaqué dans une salle de sport en Floride.

Le rappeur américain 6ix9ine hospitalisé d'urgence après avoir été violemment agressé dans une salle de sport de Floride, mardi. Selon plusieurs médias américains, dont Variety et TMZ, l'artiste de 26 ans se trouvait dans le sauna du club de fitness quand il a été tabassé par une bande de trois ou quatre hommes, essayant, en vain, de se défendre. Plusieurs vidéos de l'agression circulent sur les réseaux sociaux. "Il avait des coupures au visage et des bleus", a précisé Lance Lazzaro, l'avocat de l'artiste, au site spécialisé Variety. Selon TMZ, il serait également blessé à la mâchoire, aux côtes et au dos.

Le rappeur Daniel Hernandez, plus connu sous le nom de Tekashi 6ix9ine ou simplement 6ix9ine, n'était pas sous protection policière, malgré sa situation judiciaire. L'artiste a en effet obtenu une libération anticipée après avoir accepté de collaborer avec la police et de témoigner contre les membres de gang. Son appartenance à ce groupe ultra-violent lui avait valu une condamnation à deux ans de prison en 2019. Toutefois, pour l'heure, le lien entre cette affaire et l'agression de 6ix9ine n'est pas établi.