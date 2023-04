Mort de Paul Cattermole : il devait remonter sur scène avec les S Club 7

Le chanteur de S Club 7, Paul Cattermole, est mort, jeudi 6 avril, à 46 ans. Il avait récemment annoncé qu'il participerait à la réunion du groupe. Sa famille a partagé la nouvelle de sa mort, vendredi 7 avril.

Paul Cattermole est mort, jeudi 6 avril, à l'âge de 46 ans, a révélé sa famille. Le chanteur et acteur britannique, qui a été membre du groupe S Club 7, a été retrouvé chez lui et les raisons de sa mort ne sont pas connues. La police a confirmé qu'il n'était pas mort dans des circonstances suspectes, rapporte The Guardian. Le groupe a publié un communiqué, vendredi 7 avril, dans lequel ses membres se disent "dévastés" par le décès de leur "frère Paul". "Il n'y a pas de mots pour décrire la profonde tristesse et la perte que nous ressentons tous. Nous avons eu beaucoup de chance de l'avoir dans notre vie et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs extraordinaires que nous avons", est-il écrit dans le communiqué.

Le groupe, qui a connu quatre chansons classées numéro un au Royaume-Uni, dont Don't Stop Movin' et Bring It All Back, avait annoncé, en février 2023, qu'il allait se reformer pour fêter son 25ᵉ anniversaire. Groupe pop britannique, composé de sept membres, le S Club 7 a été créé en 1998 par l'ancien manager des Spice Girls, Simon Fuller. Paul Cattermole avait quitté le groupe en 2002 pour former un groupe de métal, appelé Skua, rapporte The Guardian. Le groupe S Club 7 s'était reformé en 2015 pour une tournée et celle de 2023 était prévue pour le mois d'octobre.

Paul Cattermole avait rencontré quelques difficultés après le succès du groupe, avec des problèmes d'argent sur lesquels il s'était confié. De 2001 à 2006, il a été en couple avec Hannah Spearritt, également membre du groupe S Club 7. Paul Cattermole avait été photographié en train de marcher à l'extérieur, de bonne humeur, mercredi 5 avril, la veille de sa mort, selon des photos publiées par le Daily Mail.