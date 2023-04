Moonbin (ASTRO) : de quoi est mort le chanteur de 25 ans ? Les causes du décès restent floues

MORT MOONBIN. Membre du groupe Astro et star de la K-Pop, le jeune chanteur Moonbin a été retrouvé mort mercredi 19 avril 2023, a annoncé son label en fin de soirée. Le suicide semble être la piste privilégiée, même si la cause du décès n'a pas été précisément indiquée.

Le monde de la K-Pop est à nouveau frappé par une bien triste nouvelle. Mercredi 19 avril 2023, le label Fantagio a révélé que la super star sud-coréenne Moonbin, âgée de 25 ans seulement, a été retrouvée morte vers 20h10, heure de la Corée du Sud, à son domicile situé dans le quartier huppé de Gangnam, à Séoul. C'est son manager qui aurait fait la découverte. Il aurait rapidement contacté la police.

"Le 19 avril le membre d'Astro Moonbin a quitté notre monde de façon inattendue, devenant une étoile dans le ciel", a déclaré sur Twitter son label, qui demande à chacun de s'"abstenir de rapports spéculatifs ou rumeurs malveillantes, afin que la famille endeuillée, qui est profondément attristée par la triste nouvelle, soudaine, puisse honorer et saluer le défunt". Fantagio Music précise par ailleurs qu'à la demande de la famille du chanteur, "les funérailles seront organisées le plus discrètement possible".

Quelle la cause de la mort de Moonbin ?

À ce stade, la cause de la mort de Moonbin n'a pas officiellement été annoncée. Toutefois, la piste du suicide apparaît privilégiée. "Il semble que Moonbin se soit lui-même ôté la vie. Nous songeons à réaliser une possible autopsie", ont indiqué les autorités, dont K-Gen se fait l'écho. Ce décès survient alors que monde de la K-Pop a déjà perdu plusieurs de ses figures ces dernières années. En 2019, deux autres jeunes stars avaient notamment rendu leur dernier souffle le même mois. La piste du suicide avait également été privilégiée à l'époque.

Né le 26 janvier 1998 à Cheongju, en Corée du Sud, Moonbin avait, sous l'influence de sa mère, débuté sa carrière comme mannequin en 2004, alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Puis, il s'était illustré en tant qu'acteur dans le drame coréen Boys over Flowers. Depuis février 2016, il faisait partie du boys band Astro, notamment connu pour son premier single Hide and Seek. Sa sœur, Moon Sua, est également une figure de la K-Pop. Elle est membre du groupe de filles sud-coréen Billlie.