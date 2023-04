Mort de Harry Belafonte : qu'était devenu le chanteur américain ?

Chanteur et militant du mouvement des droits civiques aux États-Unis, Harry Belafonte est mort à 96 ans ce mardi 25 avril 2023.

[Mis à jour le 25 avril 2023 à 17h54] Chanteur de légende, il était également l'un des visages de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis : Harry Belafonte est mort, ce mardi 25 avril 2023. L'annonce a été faite par son agent de publicité Ken Sushine dans un communiqué, relayé par la presse américaine. Il avait 96 ans. Selon le document, l'artiste s'est éteint à son domicile de l'Upper West Side à Manhattan, des suites d'une insuffisance cardiaque congestive.

Né le 1er mars 1927 à Harlem dans la ville de New York, fils d'immigrants antillais, Harry Belafonte avait brisé les barrières raciales dans l'Amérique des années 1950, devenant une figure incontournable du militantisme pour les droits civiques aux États-Unis. Proche de Martin Luther King, il s'était également illustré dans des œuvres caritatives en Afrique, où il était également un fervent opposant à l'apartheid. Parmi ses plus grands tubes, on compte, entre autres, Banana Boat (Day-O) ou Jump in the Line.

Proches d'hommes politiques comme J.F. Kennedy dans les années 60, Martin Luther King ou Nelson Mandela, Harry Belafonte aura été engagé jusqu'à la fin de sa vie. En 2013, il reçoit le Prix Ambassadeur de la conscience par Amnesty International pour son engagement de militant en faveur des droits de l'Homme, puis apporte son soutien à Bernie Sanders aux primaires du Parti démocrate américain en 2016. En 2021, il est fait Chevalier de la Légion d'honneur par l'ambassade française aux États-Unis.

De quoi est mort Harry Belafonte ?

Le chanteur, comédien et militant Harry Belafonte est mort, mardi 25 avril 2023. Il était âgé de 96 ans. Dans le communiqué de presse annonçant sa disparition, son agent de publicité affirme que l'artiste est mort d'une insuffisance cardiaque congestive.

Qui étaient les épouses de Harry Belafonte ?

Le chanteur Harry Belafonte a épousé trois femmes. Il se marie avec la première, Marguerite Byrd (décédée en 1998), en juin 1948. Ensemble, ils sont deux filles, Adrienne et Shari, avant de divorcer en 1957. En secondes noces, l'artiste épouse Julie Robinson, avec qui il a de nouveaux deux enfants, David et Gina. Le couple divorce finalement en 2004. Quatre ans plus tard, Harry Belafonte épouse une troisième femme, la photographe Pamela Frank.