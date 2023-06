Claude Barzotti, connu pour sa chanson " Le Rital ", est décédé

Claude Barzotti, chanteur belge connu pour son titre " Le Rital ", est mort des suites d'un cancer du pancréas. L'artiste avait mis fin à sa carrière en 2020 à cause de ses problèmes de santé.

Le chanteur Claude Barzotti s'est éteint à l'âge de 69 ans. Dans un communiqué à l'Agence France Presse (AFP), son manager Laurent Comtat informait, samedi 24 juin 2023, que l'interprète belge était mort en Belgique " dans son lit, entouré de ses deux filles ". Claude Barzotti avait mis un terme à sa carrière en 2020 à cause de graves problèmes de santé.

Il avait fait de sa voix légèrement éraillée sa signature et était devenu célèbre pour sa chanson " Le Rital " et ses slows comme " Je ne t'écrirai plus " et " Aime moi ". "Barzotti préférait qu'on le qualifie de chanteur d'émotion plutôt que romantique, confie son manager. C'était un écorché vif, un vrai sensible, qui a bu pour lutter contre son trac ".

"Je suis rital et je le reste"

Le chanteur débute sa carrière à la vingtaine en performant lors des bals du samedi soir, accompagné d'un orchestre. À cette époque, il enchaine les petits boulots entre prof de musique, maçon et mécanicien en plus de son activité de chanteur. En 1983, il interprète "Le Rital" qui sera numéro un en France et restera son plus gros tube. Dans cette chanson, il fait allusion à ses origines italiennes : " Je suis rital et je le reste ". Son père était un mineur italien.

Dans les années 2000, Claude Barzotti a fait partie de la tournée Âge tendre et tête de bois qui réunissait Sheila, Stone et Charden, Patrick Juvet… Il connaît un nouveau succès en 1990 avec la sortie de son slow "Aime moi". Son dernier album "Un homme" parait en 2019, quelques mois avant qu'il annonce mettre un terme à sa carrière en raison de graves problèmes de santé.