Kendji Girac blessé par balle et hospitalisé : ce que l'on sait

Le chanteur Kendji Girac a été blessé par balle dans une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarosse dans les Landes. Son pronostic vital n'est plus engagé.

11:54 - Kendji Girac, de The Voice à chanteur populaire Kendji Girac s'est fait connaître par le public français en participant à l'émission de TF1 The Voice : La plus belle voix, dont il a remporté la saison 3 en 2014. Depuis, il compte de nombreux tubes à son actif, comme Color Gitano, Andalouse, Bella, Les yeux de la mama en hommage à sa mère ou encore Dernier métro son duo avec avec Gims sorti en 2020. Kendji Girac a publié cinq album, le dernier, L'école de la vie, est sorti en novembre 2022.

11:41 - L'inquiétude autour de l'état de santé de Kendji Girac Après l'annonce de l'hospitalisation de Kendji Girac tôt ce matin, sur les réseaux sociaux, l'inquiétude est de mise. Parmi des centaines d'anonymes, quelques peoples, comme Bernard Montiel qui écrit : "Nous sommes tristes et inquiets pour notre ami Kendji Girac blessé par balles ce matin (...) Reviens nous vite amigo", écrit l'animateur télé sur X.

11:33 - Que sait-on de cette aire d'accueil de gens du voyage ? Kendji Girac a été blessé devant sa caravane située sur une aide d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes. Selon Sud Ouest, celle-ci existe depuis 20 ans et compte 200 emplacements, dont une centaine serait aujourd'hui occupés.

11:24 - Qui est l'auteur du tir qui a blessé Kendji Girac ? Toujours selon les informations relayées par BFMTV, les enquêteurs chercheraient à déterminer qui est l'auteur du tir qui a blessé Kendji Girac a la poitrine. Aussi, ils réalisent "des tamponnoirs", des prélèvements de résidus de tir : l'un sur la compagne du chanteur, l'autre sur Kendji Girac lui-même.

11:12 - "Kendji Girac aurait voulu essayer l'arme dans la nuit" Selon les informations de BFMTV, qui relaie les premiers éléments recceuillis par les enquêteurs, le chanteur aurait voulu "essayer" l'arme qu'il avait acheté la veille dans une brocante, en pleine nuit, quand le "coup serait parti, blessant grièvement" l'artiste.

11:01 - Une arme achetée en brocante ? Sur son lit d'hôpital, Kendji Girac a donc commencé à parler aux enquêteurs, confiant quelques éléments pour expliquer les faits qui se sont produits cette nuit et lui ont valu d'être blessé par balle. Le chanteur évoque, selon BFMTV, "une mauvaise manipulation de l'arme", qu'il aurait "acheté la veille sur une brocante." Il aurait reçu "un projectile au niveau de la poitrine avec un point de sortie au niveau du dos."

10:52 - Aucune piste n'est écartée par les enquêteurs Pour l'heure, après l'hospitalisation du chanteur Kendji Girac dans un état grave - son pronostic vital n'est plus engagé, le travail d'enquête commence. L'instruction a été confiée à la section de recherche de Pau et à la brigade de recherche de Parentis-en-Born, selon franceinfo et "aucune piste n’est écartée" pour expliquer ce qu'il s'est passé cette nuit sur cette aire d'accueil de gens du voyage de Biscarrosse, ajoute Sud Ouest.

10:41 - Ce que l'on sait de l'affaire Le chanteur Kendji Girac est donc hospitalisé au CHU de Bordeaux, après avoir été blessé par balle à la poitrine, tôt ce lundi matin. Selon les premiers éléments, il se trouvait sur une aire d'accueil de gens du voyage, à Biscarrosse, quand les faits sont survenus. Le pronostic vital du chanteur, ayant un temps été engagé, ne l'est plus à l'heure où nous écrivons ces lignes. Interrogé par les enquêteurs à l'hôpital, Kendji Girac affirme pour le moment qu'il s'agirait d'un "accident domestique."

10:30 - L'aire d'accueil de gens du voyage bouclée Selon le journal Sud Ouest, l'aire d'accueil de gens du voyage de Biscarrosse, où Kendji Girac a été blessé cette nuit, est complètement bouclée par les forces de l'ordre. Les effectifs de la gendarmerie passent la zone au peine fin pour tenter d'expliquer les faits.

10:17 - Kendji Girac issu de la communauté des gens du voyage Né à Périgueux en 1996, Kendji Girac grandit et vit encore aujourd'hui dans communauté gitane. C'est sur une aire d'accueil de Biscarrosse, où étaient rassemblés des gens du voyage, qu'il a été blessé cette nuit. Invité de l'émission Clique en septembre dernier, il avait évoqué son appartenance à cette communauté et s'était agacé des clichés circulant sur elle, notamment à la télévision : "Ils font toujours voir la même chose. À un certain moment, les gens vont penser qu’on ne fait que des mariages et des anniversaires. Il y a d’autres choses à dire. Il y a beaucoup d’artistes, de bons chanteurs, des boxeurs, des sportifs, des footballeurs merveilleux. Mais on ne le fait pas trop voir, c’est dommage."

10:09 - Kendji Girac évoque un "accident domestique" Selon plusieurs médias, dont Le Parisien et BFMTV, le chanteur Kendji Girac serait conscient, au CHU de Bordeaux. Ayant commencé à parler aux enquêteurs de l'affaire qui lui a valu une balle dans la poitrine, il aurait affirmé, selon une source proche de l'enquête citée par BFMTV, "d'un accident domestique."

10:02 - Un "accident" selon Kendji Girac Selon les premières déclarations du chanteur, révélé par Le Parisien, il s'agirait finalement d'un "accident", sa blessure par balle "serait la conséquence d’une mauvaise manipulation de l’arme de sa part. Il aurait reçu un projectile de cette arme achetée la veille sur une brocante."

09:58 - L'identité de Kendji Girac connue dès les premières heures du jour La gendarmerie aurait donc été appelée vers 5h30, tôt ce matin, après une fusillade sur une aire d'accueil de gens du voyage, à Biscarrosse, dans les Landes. Selon Le Parisien, une vingtaine de personnes se trouvaient sur les lieux et ont d'abord affirmé "qu'il ne s'était rien passé". L'identité de la victime, qui est donc Kendji Girac, a été connue aux alentours de 6h30.

09:51 - Les circonstances de la fusillade encore inconnues Pour l'heure, selon franceinfo, on ne connaît pas encore les circonstances des faits et de la fusillade qui a blessé Kendji Girac cette nuit. Selon Olivier Janson, procureur de la République de Mont-de-Marsan, interrogé par le média tout info, une enquête a été ouverte et confiée à la section de recherche de Pau et à la brigade de recherche de Parentis-en-Born.