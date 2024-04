Kendji Girac blessé par balle : un nouvel élément déterminant évoqué

Trois jours après la blessure par balle de Kendji Girac et alors que les conclusions de l'enquête sont attendues, un nouvel élément intéresse les gendarmes.

Sommaire Kendji Girac "sorti d'affaire", n'est plus entre la vie et la mort

"Un accident", selon Kendji Girac

Kendji Girac, de The Voice à chanteur populaire

Qui est la femme de Kendji Girac ? L'essentiel : Le chanteur Kendji Girac est toujours hospitalisé, trois jours après avoir été blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi, sur une aire d'accueil de gens du voyage à Biscarrosse, dans les Landes.

Lors de sa deuxième audition, l'artiste de 27 ans a maintenu ses premières déclarations faisant état d'un accident domestique survenu en manipulant une arme. Kendji Girac aurait été "très alcoolisé" au moment des faits et des tensions avec sa compagne ont été rapportées.

Dans le cadre de l'enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire, le procureur de la République doit s'exprimer ce jeudi à 15 heures.

Des recherches sont toujours en cours pour apporter de nouveaux indices sur le scénario de la soirée, notamment la balle ayant blessé Kendji Girac.

En direct

En savoir plus

Ce lundi matin, BFMTV révèle que le chanteur Kendji Girac a été blessé par balle dans la nuit. Touché à la poitrine, il a été transporté à l'hôpital de Bordeaux dans un état critique. Son pronostic vital, engagé dans un premier temps, ne l'est plus et l'artiste est "sorti d'affaire", selon ses proches.

Selon les premières déclarations du chanteur, révélé par Le Parisien, il s'agirait d'un "accident", sa blessure par balle "serait la conséquence d’une mauvaise manipulation de l’arme de sa part. Il aurait reçu un projectile de cette arme achetée la veille sur une brocante." Une version que le chanteur aurait maintenu lors de son audition, mercredi : pendant près de trois heures, Kendji Girac a raconté les faits, allant dans le sens d'un "acte individuel, sans intervention d'un tiers", le chanteur étant "très alcoolisé" au moment des faits.

Né en 1996, le chanteur Kendji Girac compte parmi les artistes français les plus populaires de sa génération. Propulsé par l'émission de TF1 The Voice : La plus belle voix, dont il a remporté la saison 3 en 2014, il s'est depuis fait connaître grâce à des tubes comme Andalouse ou Je suis fou, il a au total publié cinq albums.

Le chanteur Kendji Girac a toujours été très discret sur sa vie privée, n'ayant, jusqu'ici, jamais révélé l'identité de son épouse, mère de leur petite fille. Le couple a accueilli leur premier enfant, une petite fille prénommée Eva Alba, fin janvier 2021. Il s'agit d'ailleurs de l'une des rares occasions pour laquelle Kendji Girac avait publiquement évoqué celle qui partage sa vie, sur RFM le 10 février 2021 : "Quand j'ai vu ma femme à l'accouchement j'ai dit 'ah j'ai de la chance de ne pas passer par là'. C'était dur. C'est beau mais c'est dur", ajoutant qu'il était "difficile d'être une femme".