Kendji Girac : "quelque chose de tragique", un représentant des gitans s'exprime

Le chanteur Kendji Girac, issu de la communauté gitane, a été retrouvé blessé par balle à la poitrine sur une aire d'accueil de gens du voyage de Biscarrosse, lundi matin.

Les circonstances de l'affaire demeurent encore un mystère : le chanteur Kendji Girac a été blessé par balle cette nuit sur une aire d'accueil de gens du voyage, puis transporté à l'hôpital de Bordeaux, avec une "plaie grave" à la poitrine, selon les premiers éléments de l'enquête détaillés par l'AFP. Son pronostic vital était alors engagé, mais le chanteur semble maintenant hors de danger. Depuis la révélation de l'affaire, ce lundi 22 avril au matin, les réactions sont nombreuses sur les réseaux sociaux et dans les médias.

Interrogé sur BFMTV, Payou Baptiste, président de la communauté gitane du sud, a notamment réagi aux nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Kendji Girac, provenant de l'hôpital de Bordeaux. "On est ravi qu'il soit sorti du danger", a-t-il déclaré, avant de rappeler l'importance de l'artiste de 27 ans pour la communauté gitane, dans laquelle il a grandi et vit encore aujourd'hui : "Kendji Girac, c'est quand même le soleil. C'est quelqu'un qui nous apporte la joie de vivre, qui nous apporte énormément par rapport à tout ce qui se passe dans le monde de la communauté gitane. Kendji c'est quelqu'un d'adorable qui se bat tous les jours pour notre communauté. C'est pour ça qu'on est très triste de ce qui vient de lui arriver".

Lire aussi

Celui qui s'est fait connaître dès 2014 en remportant la troisième saison de The Voice, sur TF1, a toujours exprimé sa fierté d'appartenir à la communauté gitane, qu'il met en avant sur scène et dans ses chansons. Ce qui a contribué à sa grande popularité en France. "C'est quelque chose de tragique parce que malheureusement il va s'éloigner de la scène pendant quelque temps. Il va énormément nous manquer", reconnait Payou Baptiste. "Kendji Girac, c'était le phénomène [...]. C'était quelqu'un qui était proche de nous. Il est toujours disponible, il est toujours là pour nous aider. Un garçon comme ça ça n'existe plus, c'est du miel Kendji Girac. Il faut vite qu'il revienne parce qu'il y a plein de gens qui sont en train de pleurer chez nous dans la communauté. pour ce qu'il vient de se passer."