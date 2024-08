Phoenix : qui le quatuor tant attendu pour la cérémonie d'ouverture ?

La cérémonie de clôture aura lieu dimanche 11 août au Stade de France. On y attend plusieurs artistes et groupes, comme Phoenix, particulièrement populaire outre-Atlantique.

Après la cérémonie d'ouverture spectaculaire vendredi 26 juillet, la cérémonie de clôture doit l'être tout autant. Le metteur en scène Thomas Jolly reprend la charge de cette cérémonie, qui se déroulera cette fois-ci dans une enceinte fermée, au Stade de France. Elle devrait néanmoins être tout aussi impressionnante, avec notamment des artistes célèbres dans le monde entier. De plus, la tradition dans ce genre de cérémonie est de passer en quelque sorte le flambeau au prochain pays hôte. Elle devrait donc être tournée vers les États-Unis, qui accueilleront les Jeux à Los Angeles en 2028.

Alors, ce spectacle intitulé "Records" devrait compter parmi ses artistes le groupe Phoenix, selon les informations du Parisien. Ce groupe français est un véritable phénomène outre-Atlantique. Mené par Thomas Mars, marié à la réalisatrice Sofia Coppola, et donc gendre du cinéaste Francis Ford Coppola, le groupe a remporté un Grammy Award en 2010, l'équivalent des Victoires de la musique, pour son 4ᵉ album "Wolfgang Amadeus Phoenix".

Des concerts dans des lieux iconiques

Le quatuor versaillais est apprécié aux États-Unis pour sa pop en anglais, nerveuse et aux accents électroniques. Ils ont notamment joué au Madison Square Garden de New York en 2010 avec les Daft Punk [depuis séparés, NDLR]. Le groupe a également performé au fameux festival Coachella, en Californie, qui réunit chaque année les plus grandes stars de la musique. Enfin, leur dernière prouesse date du 17 juillet de cette année, lorsqu'ils ont donné un concert sur le toit du Terminal 1 de l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, accompagné du groupe Air, qui devrait également être présent dimanche 11 août.