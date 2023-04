Cet artiste sort un album que vous ne pourrez jamais écouter jusqu'à la fin

Sans prévenir, l'artiste canadien Mac DeMarco a publié un album baptisé "One Wayne G" et qui compte un nombre record de chansons...

L'artiste canadien Mac DeMarco ne fait rien comme tout le monde. Sans prévenir, le trublion a publié le 21 avril 2023 un album baptisé One Wayne G, qui compte pas moins de 199 morceaux, pour une durée totale avoisinant les 9h30 de musique. Tous ces morceaux, chantés ou uniquement instrumentaux, ont été écrits entre 2018 et 2023 et ont été baptisés de leur date d'enregistrement, parfois agrémentée d'un titre.

One Wayne G est le sixième album studio de Mac DeMarco, auteur notamment du morceau Chamber of Reflection et écouté par quelque 17 millions d'auditeurs par mois sur la plateforme Spofity. Le titre de ce disque surprise serait un hommage à Wayne Gretzky, joueur de hockey sur glace à Edmonton, ville natale du Canadien déjanté. En janvier 2023, celui-ci avait sorti un disque entièrement instrumental baptisé Five Easy Hot Dogs. Mac DeMarco sera en concert à Paris pour trois dates au Cabaret Sauvage, les 24, 25 et 26 juillet prochains.