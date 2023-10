De son avortement à sa mise sous tutelle... Britney Spears se livre dans "The woman in me"

La chanteuse Britney Spears publiera son livre autobiographie, "The woman in me", le 24 octobre prochain.

"Je suis enfin libre de raconter mon histoire." La chanteuse Britney Spears publiera, le 24 octobre prochain, son livre autobiographique baptisé The woman in me (La femme en moi en bon français). Présentées comme une "histoire incroyablement émouvante de liberté, de gloire, de maternité, de survie, de foi et d'espoir", les mémoires de Britney Spears reviennent sur de nombreux événements de sa vie, deux ans après la fin de la tutelle controversée exercée par son père depuis de longues années.

Dans les pages de The woman in me, la "princesse de la pop" révèle, entre autres, avoir subi une interruption volontaire de grossesse (IVG) lorsqu'elle formait, avec Justin Timberlake, l'un des couples les plus médiatisés de la planète. "J'ai tellement aimé Justin. J'ai toujours pensé que nous fonderions une famille ensemble un jour. Cela serait juste arrivé beaucoup plus tôt que prévu", raconte Britney Spears dans son autobiographie, dont le site américain People publie quelques extraits.

C'est poussée par le chanteur qu'elle aurait subi un avortement, comme elle l'explique : "Justin n'était vraiment pas content de la grossesse. Il disait que nous n'étions pas prêts à avoir un bébé dans notre vie, que nous étions bien trop jeunes."

"Se raser le crâne et se mettre en scène étaient mes seuls moyens de riposte"

Parmi les autres souvenirs traumatisants racontés dans son autobiographie, celui de sa décision de se raser le crâne en 2007, ce qui marquera le début de sa descente aux enfers. Elle raconte son mal-être de l'époque, en partie causé par la pression médiatique sur ses épaules. "En grandissant, j'ai été tellement observée. On me regardait de haut en bas, les gens me disaient ce qu'ils pensaient de mon corps, depuis que j'étais adolescente. (...) Se raser le crâne et se mettre en scène étaient mes seuls moyens de riposte", raconte Britney Spears.

Après cet épisode, la chanteuse est placée sous la tutelle de son père, qui ne prendra fin qu'en 2021. "On m'a fait comprendre que cette époque était désormais révolue. Je devais me laisser pousser les cheveux et retrouver la forme. Je devais me coucher tôt et prendre tous les médicaments qu'on me disait de prendre", se souvient la popstar dans son livre. Durant ses treize années de tutelle, sa vie est gérée par son père. "J'étais devenue un robot", explique-t-elle, avant d'ajouter : "J'avais été tellement infantilisée que je perdais des morceaux de moi-même. La mise sous tutelle m'a dépouillée de ma féminité et m'a transformée en enfant." Elle conclut : "Je ne méritais pas ce que ma famille m'a fait."