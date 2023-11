Spotify Wrapped 2023 : et les artistes les plus écoutés en France sont...

Comme chaque année, la plateforme de streaming Spotify a dévoilé la liste des artistes et chansons les plus écoutés de 2023.

Le traditionnel Spotify Wrapped est disponible ! Comme à chaque fin d'année, la plateforme d'écoute en streaming dévoile les artistes, les chansons ou les podcasts les plus écoutés de l'année, en France, dans le monde, ou dans vos écouteurs personnels. Si la vague de partage de ses propres écoutes déferle ce mercredi 29 novembre sur les réseaux sociaux - débranchez si vous n'êtes pas un utilisateurs de Spotify ou si vous n'avez rien à faire des goûts musicaux de vos amis - il est possible de connaître le classement des artistes et des chansons les plus écoutés sur la plateforme en France, en 2023.

Sans surprise, ce sont les rappeurs qui se hissent au sommet des écoutes : sur la première marche du podium, on retrouve Jul, devant Ninho et Gazo. Un trio déjà au sommet en 2022 - Jul est le top artiste depuis trois ans. Damso perd une place et cède la quatrième position du classement à un autre rappeur, Tiakola. Un top 5 des artistes les plus écoutés en France sur Spotify en 2023... totalement rap et masculin donc.

Du côté des titres les plus joués sur la plateforme par les utilisateurs français, on retrouve SDM avec Bolide allemand, devant les chansons Meuda de Tiakola, Flowers de Miley Cyrus (une femme !), Jolie de Gaulois ft. Ninho et Amber de Zola. Tiakola rafle la première place du classement des albums les plus écoutés avec Mélo, devant Carré de Werenoi et Liens du sang de SDM.

Quelle est l'artiste féminine la plus écoutée sur Spotify en France en 2024 ?

Pour ce qui est du classement féminin des écoutes sur Spotify en 2024, il est, lui aussi assez peu surprenant. La française Aya Nakamura se hisse à la première position, devant quatre stars internationales : Taylor Swift, Rihanna, Lana Del Rey et Billie Eilish.