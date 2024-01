Le rappeur SDM "viré" des Victoires de la musique ?

Le rappeur SDM était nommé dans la catégorie "Chanson de l'année", avant de disparaître de la page des votes.

Le début d'une polémique ? Nommé dans la catégorie Chanson originale avec le titre Bolide Allemand, SDM a soudainement disparu de la liste des artistes en lice aux prochaines Victoires de la musique, qui auront lieu le 9 février prochain. Cette catégorie est - c'est la seule - soumise aux votes du public. Or, comme l'ont remarqué plusieurs médias, dont le compte X (anciennement Twitter) BOP, l'artiste n'apparaît plus sur la page dédiés à ces votes, aux côtés de ses concurrents, Clara Ysé, Pierre de Maere, Zaho de Sagazan et Louane. Il n'est donc plus possible de voter pour Bolide Allemand et ses quelque 118 millions d'écoutes sur Spotify...

Sur le même réseau social, la journaliste Emilie Mazoyer avance que la disparition de SDM de la liste des nommés aux Victoires ferait suite à "son refus de performer live à la cérémonie", condition indispensable à remplir par les artistes prétendants au trophée. Pour l'heure, SDM ne s'est pas clairement exprimé sur le sujet, se contentant de repartager sur X les articles de presse relayant la perte de sa nomination, ou une illustration publiée par le rappeur Booba et légendé "comme si on avait besoin d'eux."