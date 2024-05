Le prix de l'abonnement Spotify Premium augmente, le montant dévoilé

La plateforme d'écoute en streaming Spotify augmente ses tarifs en fonction d'une taxe gouvernementale.

Spotify l'avait annoncé, c'est désormais confirmé : le prix de l'abonnement Premium à sa plateforme augmente. En mars dernier, le géant de l'écoute en streaming annonçait cette mesure en réponse à l'instauration d'une nouvelle taxe gouvernementale devant servir à financer des aides au Centre National de la Musique (CNC). Les abonnés concernés ont donc reçu un mail d'information, ce mardi 28 mai 2024, détaillant le nouveau montant à payer pour pouvoir continuer à profiter de ses services.

La hausse concerne l'ensemble des abonnements à Spotify et n'est "que" de quelques centimes par formule. L'abonnement Premium Personnel passe de 10,99 à 11,12 euros par mois ; le Premium Etudiants prend 7 centimes et passe à 6,06 euros ; le Premium Duo sera dès juin à 15,17 euros au lieu de 14,99 euros et enfin l'abonnement Premium Famille grimpe lui de 17,99 à 18,21 euros par mois, soit 22 centimes de hausse, la plus forte de cette annonce.

Spotify précise que cette augmentation de tarif concerne les nouveaux abonnés, les anciens verront le prix de leur abonnement ajusté à partir de juillet 2024, en fonction de la date de renouvellement de votre formule. Cette hausse, engendrée par l'instauration de la taxe sur le streaming avait été vivement critiquée par Spotify - dont le prix des abonnements est désormais le plus élevé d'Europe - et, inévitablement, ses abonnés français.

"Bien que Spotify ait travaillé dur pour trouver des solutions alternatives, le gouvernement français a finalement décidé d'imposer cette taxe de 1,2% à tous les services de streaming musical. Spotify s'engage à défendre les artistes et continuera à reverser près des deux tiers de ses revenus aux ayants droit (soit plusieurs centaines de millions d'euros en France en 2023). A l'avenir, les augmentations supplémentaires de la taxe CNM seront reflétées dans nos plans tarifaires en France et nous continuerons à exhorter le gouvernement à trouver des moyens alternatifs pour ce financement", est-il précisé dans le mail d'annonce de la plateforme à ses abonnés.