Sorties streaming : Lana Del Rey, Depeche Mode, Hervé... Les nouveautés

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par différentes sorties musicales sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer.

La musique internationale et française à l'honneur en cette première semaine de printemps ! Si le froid a laissé place à la douceur, qui n'est pas le mot qui définirait la situation sociale actuelle en France, vous pourrez toujours compter sur la musique pour apaiser les âmes. Et ce vendredi 24 mars 2023 est riche en sorties musicales de toute sorte !

On notera l'incontournable nouvel album de Lana del Rey, Did You know that there's a tunnel under Ocean Blvd, mais aussi Memento Mori, quinzième disque de Depeche Mode, près d'un an après la disparition d'Andrew Fletcher, ou encore Intérieur vie, deuxième album de la révélation Hervé.

Lana del Rey - Did You know that there's a tunnel under Ocean Blvd

Lana del Rey est de retour avec un neuvième album, baptisé Did You know that there's a tunnel under Ocean Blvd, nouvelle illustration de la plume et de l'esthétique de la chanteuse américaine. Avec ce nouveau projet qui compte seize titres, dont plusieurs collaboration, notamment avec Jon Batiste, Lana del Rey confirme son statut d'icône, incontournable.

Depeche Mode - Memento Mori

Près d'un an après la disparition brutale d'Andy Fletcher, Dave Gahan et Martin Gore reviennent avec l'album Memento Mori, un quinzième projet, comptant douze titres inédits portés par Ghosts Again, single précédemment paru. Un disque sombre et intense, qui rappelle les premiers projets de Depeche Mode.

Hervé - Intérieur vie

La sensation Hervé acène un nouveau coup de poing à l'électro-pop française avec un deuxième disque confession, baptisé Intérieur vie et comptant onze morceaux. Couronné d'une Victoire de la musique pour son premier album, HYPER, le Breton souhaite livrer un peu plus de ses racines et de ce qui l'anime.

La pépite de la semaine

Coline Rio - Ce qu'il restera de nous

Notez bien le nom de cette jeune artiste : Coline Rio. L'ancienne chanteuse du groupe nantais Inuït publie son tout premier album, baptisé Ce qu'il restera de nous et qui rassemble treize morceaux, entre émotion, douceur et force.