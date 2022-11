Sorties streaming : Mylène Farmer, Jenifer, M. Pokora... Les nouveautés de la semaine

SORTIES MUSIQUE. La semaine a été marquée par plusieurs sorties musicales sur les plateformes d'écoute en streaming ! Découvrez notre playlist des nouveautés qu'il ne fallait pas manquer.

La chanson française à l'honneur en cette première semaine de novembre ! Si le froid est désormais bien installé, après une douceur anormale, ce vendredi 4 novembre est lui, riche en sorties musicales de toute sorte. Au programme de ces nouveautés incontournables de la semaine, deux retours attendus : celui de Jenifer avec son neuvième album baptisé N°9, mais aussi de Matt Pokora qui publie Epicentre, neuvième disque également de sa discographie.

A ces deux poids lourds de la chanson française s'ajoute un troisième : Mylène Farmer, qui dévoile un nouvel avant-goût de son prochain opus, le single Rayon Vert, en duo avec les français de AaRON. Toujours au rayon chanson française, la chanteuse Suzane dévoile son deuxième album, Caméo. On notera aussi Alpha Zulu, disque de Phoenix, mais aussi Theatro Lucido de La Femme et Hiver à Paris, nouvel album du rappeur Dinos.

Enfin, la pépite de cette semaine est signée Tim Dup, qui dévoile un premier avant-goût d'un opus à venir, Amor. Montez le son, voici la playlist des nouveautés immanquables 100% françaises de la semaine :

Jenifer - N°9

A presque 40 ans et deux décennies après sa victoire à la Star Academy, Jenifer dévoile son neuvième album, baptisé N°9. Douze titres inédits, plus intimes, dans lesquels la chanteuse se livre comme rarement, portés par les deux singles précédemment publiés, Sauve qui aime et Est-ce que tu danses ?.

M. Pokora - Epicentre

C'est également un neuvième disque que publie M. Pokora. Baptisé Epicentre, ce nouveau disque compte lui quinze morceaux inédits, dont le single Qui on est. Dans ces chansons, l'artiste revient sur les récents changements dans sa vie privée, notamment l'arrivée de ses deux enfants, né de son union avec la comédienne et chanteuse américaine Christina Milian.

Mylène Farmer - Rayon Vert

Et de deux ! Après avoir dévoilé la chanson A tout jamais, Mylène Farmer offre un nouvel avant-goût de son nouveau disque tant attendu : le single Rayon Vert, en collaboration avec le duo français AaRON. Le douzième disque de Mylène Farmer est attendu dans les bacs le vendredi 25 novembre prochain et s'intitulera L'emprise.

Suzane - Caméo

Deux ans après Toï Toï, son premier disque, la chanteuse française Suzane dévoile Caméo, son deuxième projet. Composé de seize morceaux, cet album est porté par les deux singles Belladonna et Clit is Good, précédemment sortis.

Phoenix - Alpha Zulu

Continuons dans les artistes français avec Alpha Zulu, le septième et nouvel album du groupe versaillais Phoenix, paru cinq ans après le précédent, Ti amo. Un projet composé dans l'une des ailes du musée des Arts décoratifs, au Palais du Louvre à Paris.

La Femme - Theatro Lucido

Un quatrième album, en espagnol : le groupe français La Femme a publié, ce vendredi 4 novembre, le disque Theatro Lucido, intégralement chanté en langue espagnole. A travers treize chansons inédites, la formation française livre un carnet de voyage inspiré de leurs périples en pays hispaniques et notamment en Espagne et au Mexique.

Dinos - Hiver à Paris

Restons en France, mais changeons de registre avec Hiver à Paris, le nouvel album du rappeur Dinos, paru ce vendredi 4 novembre. Un double disque long de 21 morceaux, comme il l'expliquait sur Twitter : "Hiver à Paris c'est deux disques. Rive gauche et Rive droite. J'avais besoin de parler de choses différentes sur les deux cd's. J'espère que ca vous plaira."

La pépite de la semaine :

Tim Dup - Amor

En guise d'amuse bouche avant la sortie de son prochain album, le chanteur français Tim Dup a dévoilé Amor, single prometteur, sorti accompagné d'un clip. Un premier inédit depuis 2020 et la sortie de son dernier disque en date, Qu'en restera-t-il ?.