Les meilleures chansons du monde : le classement

PLAYLIST. Plusieurs médias spécialisés - comme Rolling Stone ou le Time Magazine - établissent des classements des meilleures chansons de tous les temps. Nous les avons croisés, voici notre sélection.

Les meilleures chansons de tous les temps. Voilà un classement des plus subjectifs, qui serait radicalement différent d'une personne à une autre en fonction de son âge, de son pays d'origine, de ses engagements ou de ses goûts musicaux. On pourrait débattre des heures sur ce classement. Reste que certaines références, comme plusieurs médias américains qui font figure d'institution, ont établi des classements des meilleures chansons du monde, qui n'échappent pas aux mélomanes : c'est le cas du célèbre Rolling Stone en 2004, ou du Time Magazine en 2011. A ces deux médias s'ajoutent des classements établis par les plateformes d'écoutes en streaming, notamment Spotify en 2015, qui s'est appuyé sur la liste des 500 meilleures chansons de tous les temps établie par Rolling Stone, croisée avec le nombre d'écoute sur la plateforme. Pour mettre tout le monde d'accord, nous avons croisé ces différents classements et voici notre sélection des 20 meilleures chanson de tous les temps :

1. Crazy In Love - Beyoncé feat. Jay-Z

Elle n'avait pas la première position du classement de Rolling Stone, mais définitivement celui de Spotify. Crazy In Love, c'est la chanson de tous les records : sortie en 2003, elle est élue meilleure chanson de la décennie par le magazine britannique NME ; rafle tous les prix aux Grammy Awards ainsi que les premières places des hits-parades partout dans le monde. Le duo de Beyoncé et Jay-Z est l'un des singles le plus vendus de tous les temps avec quelques 8 millions d'exemplaires écoulés.

Entre pop, hip-hop et soul, cette chanson d'amour évoque des sentiments qui "rendent folle" Beyoncé, en couple avec le rappeur Jay-Z depuis 2002. "Tu me fais avoir l'air / tu me fais avoir l'air si follement amoureuse", chante notamment Queen B dans cette chanson qui reste, encore aujourd'hui, un classique.

2. Like a Rolling Stone - Bob Dylan

C'est cette chanson de Bob Dylan, sortie en 1965, qui a été élue meilleure chanson de tous les temps par Rolling Stones en 2004, soulignant son caractère "révolutionnaire". "Aucune autre chanson pop n'a jamais autant contesté et transformé les dictats commerciaux et artistiques de l'époque", écrivait le magazine. Ecrite par Bob Dylan, elle marque un tournant dans sa carrière, évoquant la descente aux enfers d'une jeune femme tombée en disgrâce.

"Qu'est-ce que ça fait ? / D'être seule au monde ? / Sans foyer où revenir / Comme une parfaite inconnue / Comme une pierre qui roule ("a rolling stone" ndlr.)", chante-t-il entre autre dans ce titre.

3. Imagine - John Lennon

C'est l'une des chansons pacifistes les plus célèbres du monde : Imagine, de John Lennon et Yoko Ono, son épouse. Sorti en 1971, le titre imagine un monde sans frontières, sans conflits, uni dans la fraternité et la tolérance. Devenue un classique, elle figure à la troisième position du classement établi par Rolling Stones des meilleures chansons du monde, en 2004. En 1999, Imagine reçoit un Grammy Awards pour sa "signification historique ou qualitative".

"Vous pourrez dire que je suis un rêveur / mais je ne suis pas le seul / J'espère qu'un jour tu nous rejoindras / Et que le monde vivra uni", chante John Lennon dans cet hymne à la paix et à la tolérance, qui résonne toujours tristement aujourd'hui.

4. (I Can't Get No) Satisfaction - The Rolling Stones

La chanson Satisfaction des Rolling Stones, sortie en 1965 sur l'album Out of Our Heads, est incontestablement l'une des plus connues du groupe. La légende raconte que c'est durant son sommeil que Keith Richards aurait eu l'idée du légendaire riff de guitare du morceau, l'aurait enregistré au saut du lit avant de se recoucher, enregistrant au passage ses ronflements. Les paroles ont été écrites par Mick Jagger et racontent les méfaits de la société de consommation et notamment de la publicité. Dans les années 1980, le leader des Stones dira que ce texte était son "point de vue sur le monde, ses frustrations à propos de tout".

"Quand je regarde la télé / et un mec apparaît et me dit / à quel point mes chemises peuvent être blanches / mais il ne peut pas être un homme, parce qu'il ne fume pas / les mêmes cigarettes que moi / Je ne peux pas l'avoir / Oh non, non, non", disent entre autres les paroles de Satisfaction.

5. What's Going On - Marvin Gaye

La chanson What's Going On est elle aussi un hymne à la paix dans le monde. Pourtant, Marvin Gaye l'a écrite alors qu'il traversait une période compliquée : en plus d'un mariage tourmenté, il venait de perdre son amie et sa partenaire de duo Tammi Terrell et sombrait dans la dépression. Il trouve du réconfort en écrivant en faveur pour la paix, contre la pauvreté et pour l'écologie. Si le titre éponyme est classé 4e par Rolling Stones dans les meilleures chansons de tous les temps, c'est tout l'album What's Going On qui marque son époque. "Initialement considéré comme non commercial, What's Going On était son travail en studio le plus aboutit, un immortel cadeau de guérison. Mais pour Gaye, la paix qu'il souhaitait ne vint jamais : le 1er avril 1984, il meurt dans une dispute de famille - tué par son père", écrit le Rolling Stones.

La chanson What's Going On de Marvin Gaye parle donc de paix et de tolérance. "Tu vois, la guerre n'est pas une bonne solution / Seul l'amour peut triompher à la haine / Tu sais que nous devons trouver une solution / Pour apporter de l'amour ici, aujourd'hui", chante notamment Marvin Gaye.

6. Clocks - Coldplay

La chanson Clocks de Coldplay est sortie en 2003 et est le troisième single de l'album A Rush of Blood to the Head. En 2015, elle intègre directement la sixième place du classement des 500 plus grandes chansons de tous les temps selon les écoutes Spotify. "Les lumières s'éteignent et je ne peux être sauvé / Les courants contre lesquels j'ai essayé de nager / M'ont fais tomber à genoux / Oh je supplie, je supplie et j'implore, en chantant", chante notamment Chris Martin dans ce morceau, qui reste l'un des plus célèbres du groupe britannique.

7. Fast Car - Tracy Chapman

La chanson Fast Car, de Tracy Chapman, est sortie sur l'album éponyme de la chanteuse, en 1988. En l'interprétant au concert hommage pour le 70e anniversaire de Nelson Mandela cette année-là, la chanteuse fait de ce morceau un succès commercial, qui s'empare de tous les hits-parades. Elle reçoit d'ailleurs deux nominations aux Grammy Awards pour l'enregistrement et la chanson de l'année. Classée au 167e rang du top 500 des meilleures chansons du monde par Rolling Stones, sur Spotify, elle y figure à la 7e place. Le texte de Fast Car évoque la fuite vers une meilleure vie.

"N'importe où sera mieux qu'ici / Et quand on part de rien, on a rien à perdre / Peut être qu'on peut faire quelque chose / Moi, en tout cas, je n'ai rien à prouver", chante Tracy Chapman.

8. Respect - Aretha Franklin

La chanson Respect, d'Aretha Franklin, est à l'origine un titre chanté par Otis Redding en 1965. Mais c'est bien la version de la chanteuse, en 1967 qui rendra célèbre ce morceau. C'est lui qui fit d'Aretha Franklin la Reine de la Soul, un titre qui lui reste réservé toujours aujourd'hui. Respect raconte l'histoire d'une femme qui demande à son conjoint toute la considération et le respect qu'elle mérite. Encore aujourd'hui, elle reste l'une des chansons les plus célèbres de Franklin.

"Tout ce que je demande / C'est un peu de respect quand tu rentres à la maison (juste un peu) / (...) Je ne ferai rien de mal pendant que tu es parti", chante par exemple Aretha Franklin dans Respect, devenu aussi un hymne féministe.

9. Johnny B. Goode - Chuck Berry

Le single Johnny B. Goode, de Chuck Berry, est sorti en 1957 sur l'album Chuck Berry Is on Top, paru l'année suivante. En 1958, la chanson est déjà un succès : classée huitième au hit parade, elle devient rapidement un incontournable du rock. En 1977, Johnny B. Goode est même le premier morceau à être envoyé dans l'espace, dans la sonde Voyager I, considérée par la Nasa comme l'un des "sons de la Terre". Depuis, elle a été reprise et adaptée de multiples fois par des dizaines d'artistes comme AC/DC, Elton John, les Rolling Stones ou même Johnny Hallyday.

"Loin à l'intérieur de la Louisiane / Près de la Nouvelle Orléans / Sur le chemin dans les bois / Parmi les arbres verts / Se trouve une vieille cabane / Faite de terre et de bois / Où habite un garçon de la campagne / Appelé Johnny B. Goode / Qui n'a jamais jamais appris / A lire ou écrire très bien / Mais il peut jouer de la guitare / Juste comme une cloche carillonnant", chante Chuck Berry.

10. Hey Jude - The Beatles

C'est LE single le plus célèbres des Beatles : Hey Jude. Les paroles de ce morceau sorti en 1968 ont été écrites par Paul McCartney, alors qu'il se rendait chez John Lennon, alors en plein divorce avec Cynthia, avec qui il a eu un fils, Julian. La chanson lui est dédiée, en soutien dans cette période difficile. " Hey Jude (Julian ndlr.), ne le prends pas mal / Hey Jude, n'aie pas peur", disent notamment les paroles.

11. Stairway to Heaven - Led Zeppelin

La chanson Stairway to Heaven de Led Zeppelin, a été composée par Jimmy Page et écrite par Robert Plant, et paraît en 1971 sur l'album Led Zeppelin IV. Et c'est probablement la plus célèbre du groupe de rock britannique, restant même la chanson la plus diffusée sur les radios américaines pendant des années. Comme beaucoup de classiques, le morceau a depuis sa sortie été repris à de nombreuses reprises par des dizaines d'artistes, dont Metallica ou le DJ Gramatik.

"Il est une Princesse qui est certaine que tout ce qui brille est or / Et elle s'achète un escalier menant au paradis (stairway to heaven ndlr.) / Et lorsqu'elle y est / elle sait que même si les comptoirs sont tous fermés / Un mot suffit pour obtenir ce qu'elle est venue y chercher", chante Robert Plant.

12. What'd I Say - Ray Charles

C'est une référence de la musique rock et soul : What'd I Say écrite, composée et chantée par Ray Charles en 1959, qui figure sur l'album du même nom. Très vite, cette chanson d'amour est un succès et s'écoule à plus d'un million d'exemplaires partout dans le monde. Encore aujourd'hui, c'est l'un des titres les plus connus de Ray Charles, en plus d'être son premier disque d'or dans sa carrière. Numéro un des charts aux Etats-Unis, elle aurait influencé des artistes comme Paul McCartney, John Lennon et George Harrison des Beatles, ou Mick Jagger des Rolling Stones.

13. Smells Like Teen Spirit - Nirvana

La chanson Smells Like Teen Spirit, de Nirvana, est sortie en 1991, extraite de l'album Nevermind. C'est le titre qui propulsera le groupe sur la scène internationale, faisant exploser leur renommée jusqu'à devenir un hymne de la génération X. Considérées comme l'une des plus grandes chansons du rock, elle a squatté les classements musicaux de nombreux pays du monde, jusqu'à la première place en France, en Belgique ou en Espagne. Quant aux paroles de Smells Like Teen Spirit, elles restent toujours un mystère, laissant place à de nombreuses interprétation.

"Charge tes armes, amène tes potes / C'est amusant de perdre et faire semblant / Elle est à bout et sûre d'elle (...) Avec les lumières éteintes, c'est moins dangereux / Nous voici maintenant, amuse-nous / Je me sens stupide et contagieux / Nous voici maintenant, amuse-nous / Un mulâtre, un albinos, un moustique", chante Kurt Cobain.

14. Cry me a River - Justin Timberlake

Cry me a River est une chanson de Justin Timberlake, extrait de l'album Justified, sorti en 2002. C'est ce morceau qui fera exploser la notoriété du chanteur, qui évoque ici sa rupture avec Britney Spears (qui lui répondra dans une autre chanson, Everytime). Justin Timberlake s'offre, grâce à Cry me a River, le Grammy Award du meilleur chanteur pop en 2004, mais aussi le sommet des classements musicaux de l'époque, aux Etats-Unis et en Europe.

"Tu étais mon soleil / Tu étais ma terre / Mais tu ne savais pas à quel point je t'aimais, non / Alors tu as tenté ta chance / Et fait d'autres projets (...) Tu m'as dit que tu m'aimais / Pourquoi m'as-tu laissé, tout seul ?", chante Justin Timberlake dans ce titre, devenu LA chanson de rupture par excellence.

15. Wish You Were Here - Pink Floyd

Wish You Were Here est une chanson de Pink Floyd, écrite par Roger Waters, composée par David Gilmour et sortie sur l'album éponyme le 12 septembre 1975. Si cette chanson est l'une des plus connues du répertoire du groupe, écrite en souvenir de son ancien leader Syd Barrett, elle a depuis sa sortie été reprise par des dizaines d'artistes, jusque, par exemple, en 2012 par Ed Sheeran pour la cérémonie de clôture des Jeux olympiques d'été.

"Oh comme, oh comme j'aimerais que tu sois là / Nous ne sommes que deux âmes perdues / Nageant dans un

bocal / Année après année / Foulant toujours le même sol usé / Et qu'avons nous trouvé? / Les mêmes vieilles peurs / J'aimerais que tu sois là", chante David Gilmour.

16. London Calling - The Clash

C'est en 1979 que le groupe britannique The Clash sort London Calling : un album et une chanson éponyme, passée d'appel à la révolution contre les inégalités sociales et au soulèvement de la jeunesse à un hymne punk intemporel. A la fin des années 1970, l'Angleterre traverse une période difficile, avec l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher ou du nucléaire. En 2004, Rolling Stone la classe à la 15e position de son classement des 500 meilleures chansons du monde.

"L'appel de Londres aux villes lointaines / Maintenant la guerre est déclarée et que la bataille approche / L'appel de Londres au monde souterrain / Sortez du placard, vous tous garçons et filles", chantent Joe Strummer et Mick Jones.

17. Stayin' Alive - Bee Gees

Qui n'a jamais dansé sur cet immortel hymne dispo ? Sortie en 1977, la chanson Stayin' Alive des Bee Gees est issue de la bande-originale de l'incontournable film La Fièvre du samedi soir, avec John Travolta et Karen Lynn Georney. Depuis, le titre est devenu l'un des plus connus du groupe anglais. Autre fait à noter pour cette chanson : elle peut être votre alliée en cas de massage cardiaque : son refrain correspond au rythme d'un massage cardiaque.

"Bon maintenant, j'ai des hauts et des bas / Et si je n' arrive à rien de tout ça, je fais vraiment de mon mieux / J'ai les ailes du paradis accrochées à mes chaussures / Je suis un danseur et je ne peux simplement pas perdre / Tu sais que tout va bien / C'est bon / Je vivrai assez longtemps pour voir demain", chante Barry Gibb.

18. Born To Run - Bruce Springsteen

Sortie en 1975, la chanson Born To Run de Bruce Springsteen aurait mis trois mois et demi à être finalisée. "J'avais énormément d'ambition pour elle. Je voulais faire le meilleur rock que les gens n'aient jamais entendu", expliquait l'artiste à la sortie de son morceau, qui s'est effectivement inscrit dans les titres références du genre : la chanson est classée 21e plus grande chanson de tous les temps par le magazine Rolling Stone et figure dans la liste des 500 chansons qui ont façonné le rock and roll selon le Rock and Roll Hall of Fame. Rien que ça.

"Le jour, on endure jusqu'à la fin dans les rues d'un rêve américain qui s'enfuit / La nuit, on traverse les châteaux de la gloire dans des machines suicidaires", chante Springsteen.

19. American Idiot - Green Day

En 2004, le groupe de punk rock Green Day dévoile American Idiot, single d'un album éponyme qui fera grand bruit d'un côté et de l'autre de de l'Atlantique. Car dans cette chanson, Billie Joe Armstrong, le chanteur du groupe, ne mâche pas ses mots sur la politique et la société américaine de l'époque (comme dans tout l'album American Idiot).

"Je n'veux pas être un américain idiot / Une nation contrôlée par les médias / Nation de l'information d'hystérie", chante notamment le leader de Green Day dans cette référence de la chanson engagée.

20. Hallelujah - Leonard Cohen

A chaque époque sa version de ce tube : la chanson de Shrek pour les plus jeunes, l'originale de Leonard Cohen pour les plus anciens, la reprise de Jeff Buckley pour les uns, celle de Rufus Wainwright pour les autres. Quoi qu'il en soit, Hallelujah est une chanson mythique, dont le nom signifie "Louez le Seigneur" en hébreux. A l'origine donc, c'est bien sûr Leonard Cohen qui l'a écrite (en quatre ans), pour l'album Various Positions, sorti en 1984.

"Je vivais seul avant de te rencontrer / J'ai vu ton drapeau sur ton arche de marbre / Mais l'amour n'est pas une marche de victoire / C'est un hallelujah froid et brisé", chantait Leonard Cohen, imité par Jeff Buckley en 1994 ou Rufus Wainwright en 2001 (pour Shrek donc).

Les postulants au classement de meilleures chansons de tous les temps sont innombrables. Aussi, un autre classement musical, celui cette dois des meilleurs morceaux du siècle, a été établi par le même magazine Rolling Stone, qui classe dont les 100 plus grandes chansons depuis l'année 2000. Voici les dix premiers titres de ce classement :