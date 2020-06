Les meilleures chansons françaises

PLAYLIST. Depuis des siècles, la musique française a été marquée par des artistes et des titres devenus cultes. Découvrez notre sélections des plus belles chansons françaises.

De ses grands poètes à ses musiciens les plus célèbres, la culture française a su se distinguer au fil des siècles. Qu'elle parle d'amour, de voyages ou de villes comme Paris, de liberté, les chansons françaises sont un genre à part entière. Et les XXe et XXIe siècles ont été riches en succès et en classiques : des grands noms comme Edith Piaf, Charles Aznavour, Barbara, Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, Serge Gainsbourg ou Claude Nougaro à leurs héritiers comme Renaud, Véronique Sanson, Alain Bashung, France Gall, Daniel Balavoine, Jane Birkin, Michel Berger, Mylène Farmer et jusqu'aux nouveaux visages de la chanson française comme Benjamin Biolay, Juliette Armanet, Julien Doré, Clara Luciani, Tim Dup ou Eddy de Pretto, la liste des artistes est longue à avoir marqué leur époque. Découvrez notre sélection (non exhaustive) des meilleures chansons françaises :

Le best-of des chansons françaises

Ne me quitte pas - Jacques Brel

L'Hymne à l'amour - Edith Piaf

La nuit je mens - Alain Bashung

La Bohème - Charles Aznavour

Avec le temps - Léo Ferré

1. Ne me quitte pas - Jacques Brel

Si le classement des meilleures chansons françaises peut être subjectif, voilà une chanson qui devrait mettre tout le monde d'accord : Ne me quitte pas, chantée par Jacques Brel en 1959 et co-signée par Gérard Jouannest, son pianiste. Devenue un standard de la chanson française, elle a pourtant surpris le public à sa sortie : jamais, de mémoire de la musique, un homme n'avait chanté la rupture comme Brel l'a fait dans cet "hymne à la lâcheté de l'homme", écrit après sa rupture avec la chanteuse Suzanne Gabriello. "C'est jusqu'où un homme peut s'humilier, je sais que ça peut faire plaisir aux femmes qui en déduisent assez rapidement que c'est une chanson d'amour et ça les réconforte et je comprends bien ça. Mais c'est l'histoire d'un con et d'un raté", expliquait-il. Ce à quoi Edith Piaf répondait : "un homme ne devrait pas chanter ça."

"Ne me quitte pas / Je ne vais plus pleurer / Je ne vais plus parler / Je me cacherai là / À te regarder danser et sourire et / À t'écouter chanter et puis rire / Laisse-moi devenir / L'ombre de ton ombre / L'ombre de ta main / L'ombre de ton chien / Ne me quitte pas", chante Jacques Brel dans Ne me quitte pas.

2. L'Hymne à l'amour - Edith Piaf

La chanson l'Hymne à l'amour, écrite par Edith Piaf et composée par Marguerite Monnot, est sortie en 1950. Au fil des années, elle est devenue l'un des morceaux les plus célèbres de la chanteuse, et même l'une des chansons françaises les plus connues dans le monde entier. Les paroles ont été écrite pour le boxeur Marcel Cerdan, dont Edith Piaf est tombée amoureuse à New York en 1948. Il est marié, mais la passion entre eux est intense Jusqu'à la mort du sportif l'année suivante dans un accident d'avion. De cette tragédie naîtra la chanson, poignante, de l'Hymne à l'amour.

"J'irais jusqu'au bout du monde / J'oublierais brunes et blondes / Oui, si tu me le demandais / Oui, j'irais décrocher la lune / J'irais voler la fortune / Si tu me le demandais (...) Et si un jour la vie t'arrache à moi / Si tu meurs, que tu sois loin de moi / Peu m'importe / Si tu m'aimes / Car moi je mourrai aussi / Et nous aurons pour nous l'éternité / Dans le bleu de toute l'immensité / Dans le ciel, plus de problèmes / Mon amour, crois-tu qu'on s'aime ?", chante Edith Piaf dans cette immortelle chanson.

3. La nuit je mens - Alain Bashung

La chanson La nuit je mens, d'Alain Bashung, est LE tube de 1968. C'est aussi l'un des morceaux les plus connus de cet artiste, disparu en 2009. Deuxième titre de l'album Fantaisie militaire, ses paroles restent mystérieuses, évoquant aux choix une révolution ou le mensonge. Quoi qu'il en soit, cette chanson, qui mêle la poésie, le rock à la voix inimitable de Bashung, est devenue un classique de la musique française.

"On m'a vu dans le Vercors / Sauter à l'élastique / Voleur d'amphores / Au fond des criques / J'ai fait la cour à des murènes / J'ai fait l'amour, j'ai fait le mort / T'étais pas née / À la station balnéaire / Tu t'es pas fait prier / J'étais gant de crin, geyser / Pour un peu je trempais / Histoire d'eau", chante Alain Bashung dans La nuit je mens.

4. La Bohème - Charles Aznavour

Intemporelle, la chanson La Bohème de Charles Aznavour a traversé les époques. Sortie en 1965, elle a été co-écrite par Jacques Plante. A l'origine, le titre aurait dû être chanté par un autre artiste, le chanteur d'opérette Georges Guétary. Mais Aznavour l'enregistre le premier et s'empare de ce morceau qui connaît un succès immédiat. Les paroles elles, sont presque autobiographiques : elles parlent d'un peintre qui se remémore avec nostalgie ses années de vie simple sur la butte Montmartre, à Paris, où le chanteur a vécu pendant les années 50.

"Je vous parle d'un temps / Que les moins de vingt ans / Ne peuvent pas connaître / Montmartre en ce temps-là / Accrochait ses lilas / Jusque sous nos fenêtres / Et si l'humble garni / Qui nous servait de nid / Ne payait pas de mine / C'est là qu'on s'est connu / Moi qui criait famine / Et toi qui posais nue", chante Charles Aznavour dans La Bohème.

5. Avec le temps - Léo Ferré

Léo Ferré dévoile sa chanson Avec le temps en 1971 : très vite elle devient un tube à travers le monde, sa chanson la plus célèbre mais également la plus reprise de son répertoire. Elle l'a été des dizaines et des dizaines de fois par de multiples artistes de toutes générations : de Céline Dion à Johnny Hallyday en passant par Bernard Lavilliers, Henri Salvador, Jane Birkin, Juliette Gréco ou Alain Bashung.

"Avec le temps / Avec le temps, va, tout s'en va / On oublie le visage et l'on oublie la voix / Le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller / Chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien / Avec le temps, va, tout s'en va / L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie / L'autre qu'on devinait au détour d'un regard / Entre les mots, entre les lignes et sous le fard / D'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit / Avec le temps tout s'évanouit", chante Léo Ferré dans Avec le temps.

6. L'aigle noir - Barbara

L'aigle noir est une chanson de Barbara parue en 1970, sur l'album qui porte le même nom. Si ce titre est l'un des tubes de l'été 70, le véritable sens de ses paroles ne sera dévoilé que bien plus tard. C'est Barbara qui le révèlera dans ses mémoires, publiées en 1998 : L'aigle noir est la métaphore de l'inceste qu'elle subit pendant l'enfance : l'oiseau serait en fait son père. Une autre interprétation est faite par Patrick Bruel en 2015 : selon lui, l'aigle noir serait une allusion au symbole Nazi. La famille de la chanteuse était juive alsacienne.

"Un beau jour ou peut-être une nuit / Près d'un lac, je m'étais endormie / Quand soudain, semblant crever le ciel / Et venant de nulle part surgit un aigle noir (...) / De son bec, il a touché ma joue / Dans ma main il a glissé son cou / C'est alors que je l'ai reconnu / Surgissant du passé, il m'était revenu", chante Barbara dans L'aigle noir.

7. Mistral Gagnant - Renaud

Elle est la chanson préférée des Français, il était donc impensable de ne pas la faire figurer dans notre sélection des meilleures chansons françaises : Mistral gagnant, de Renaud, sortie en 1985. Le chanteur partage dans ce morceau nostalgique et mélancolique ses souvenirs d'enfance. Il la dédiera à sa fille, Lolita Séchan. En mai 2015, selon un sondage BVA, elle est désignée chanson préférée des Français devant Ne me quitte pas de Jacques Brel et L'Aigle noir de Barbara. Si elle reste l'un des tubes de Renaud, la chanson Mistral Gagnant a elle aussi été reprise depuis par de nombreux artistes comme Jean-Louis Aubert, Florent Pagny ou Coeur de Pirate.

"À m'asseoir sur un banc cinq minutes avec toi / Et regarder les gens tant qu'il en a / Te parler du bon temps qu'est mort ou qui reviendra / En serrant dans ma main tes petits doigts / Puis donner à bouffer à des pigeons idiots / Leur filer des coups d'pieds pour de faux / Et entendre ton rire qui lézarde les murs / Qui sait surtout guérir mes blessures / Te raconter un peu comment j'étais minot / Les bonbecs fabuleux / Qu'on piquait chez l' marchand / Car-en-sac et Minto, caramel à un franc / Et les Mistrals gagnants", chante Renaud dans Mistral gagnant.

8. Quand on n'a que l'amour - Jacques Brel

La chanson Quand on n'a que l'amour, écrite et interprétée par Jacques Brel est sortie en 1956 sur l'album qui porte le même nom. Elle est le premier grand succès du chanteur, dont elle fait exploser la notoriété. Des années après Jacques Brel, des dizaines d'artistes lui ont emprunté ce morceau cultissime, comme Céline Dion bien sûr, mais aussi Dalida ou, lors d'événements comme l'hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, Camélia Jordana, Nolwenn Leroy et Yael Naim. Symbole de l'importance de ce morceau dans le paysage musical français.

"Quand on a que l'amour / A s'offrir en partage / Au jour du grand voyage / Qu'est notre grand amour / Quand on a que l'amour / Mon amour toi et moi / Pour qu'éclatent de joie / Chaque heure et chaque jour / Quand on a que l'amour / Pour vivre nos promesses / Sans nulle autre richesse / Que d'y croire toujours / Quand on a que l'amour / Pour meubler de merveilles / Et couvrir de soleil / La laideur des faubourgs", chante Jacques Brel dans Quand on n'a que l'amour.

9. Je suis venu te dire que je m'en vais - Serge Gainsbourg

Sortie en 1973, Je suis venu te dire que je m'en vais est la première chanson de l'album Vu de l'extérieur de Serge Gainsbourg. Il aura toutefois fallu attendre quelques années avant que ce morceau ne connaisse le succès et devienne un incontournable du répertoire de Gainsbourg d'une part et de la musique française d'autre part. Le texte de Je suis venu te dire que je m'en vais cite des vers de Paul Verlaine. On peut y entendre également les pleurs de Jane Birkin, alors que la chanson s'adresse à l'origine à Françoise-Antoinette Pancrazzi, la deuxième épouse du chanteur avec qui il a eu ses deux premiers enfants. Jane Birkin elle, a accouché de leur fille Charlotte deux ans avant la sortie de la chanson Je suis venu te dire que je m'en vais.

"Je suis venu te dire que je m'en vais / Et tes larmes n'y pourront rien changer / Comme dit si bien Verlaine au vent mauvais / Je suis venu te dire que je m'en vais / Tu te souviens des jours anciens et tu pleures / Tu suffoques, tu blêmis à présent qu'a sonné l'heure / Des adieux à jamais / Je suis au regret de te dire que je m'en vais / Je t'aimais, oui, mais...", chante Gainsbourg dans ce morceau.

10. Les moulins de mon coeur - Michel Legrand

En 1968, Michel Legrand signe la bande-originale du film L'Affaire Thomas Crown, de Norman Jewison, dont est extraite la chanson Les moulins de mon coeur. Un morceau qui vaudra à son compositeur le Golden Globe de la meilleure chanson originale et même l'Oscar de la meilleure chanson originale en 1969. La version française, Les moulins de mon coeur, est chantée par Michel Legrand lui-même. Quant à sa version américaine, The Windmills of You Mind, est interprétée par le chanteur britannique Noel Harrison.

"Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau / Et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau / Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles / Comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval / Comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures / Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur / Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur", chante Michel Legrand dans Les moulins de mon coeur.

11. La vie en rose - Edith Piaf

12. Foule sentimentale - Alain Souchon

13. Les mots bleus - Christophe

14. Besoin de personne - Véronique Sanson

15. Je te promets - Johnny Hallyday

16. Belle - Daniel Lavoie, Patrick Fiori et Garou

17. Message personnel - Françoise Hardy

18. L'amour en solitaire - Juliette Armanet

19. Comme d'habitude - Claude François

20. Place espoir - Tim Dup