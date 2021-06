Chanson de l'Euro 2021 : "Ecris mon nom en bleu", hymne français ou non ?

CHANSON EURO 2021. Annoncée comme hymne français par la Fédération française de football pour l'Euro 2021, la chanson "Ecris mon nom en bleu", de Youssoupha, divise.

[Mis à jour le 05 juin 2021 à 10h13] Alors que la France entre en compétition, ce mardi 15 juin à l'Euro 2021 face à l'Allemagne, l'hymne de l'Equipe de France divise toujours. Invité de RTL, Noël Le Graët, le président de la FFF, a déclaré que la polémique autour de la chanson Ecris mon nom en bleu, de Youssoupha, était une "fausse affaire." Le morceau du rappeur français "n'est en aucun cas la chanson de l'équipe de France", ajoute-t-il à la radio, soulignant qu'il n'y avait eu aucune discussion ni contrat entre Youssoupha et la FFF.

Le 19 mai dernier, la Fédération française de football dévoilait, en plus de la liste des 26 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2021, ce qu'elle désignait comme étant l'hymne de l'équipe de France : la chanson Ecris mon nom en bleu, signée par le rappeur Youssoupha. Un choix qui ne cesse de diviser depuis, en témoignent les nombreuses réactions d'anonyme sur les réseaux sociaux ou de personnalités dans les médias. "Je ne sais pas qui l'a appelé pour faire un hymne ? Vu que c'est pas un rappeur... Il n'est pas dans le top, ça fait longtemps qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, donc bon. Et la chanson n'est pas terrible du tout ! Coup d'épée dans l'eau !", a notamment commenté un autre rappeur, Booba, au micro de France Inter ce jeudi 27 mai 2021.

La chanson (et son interprète), critiquée vertement par le Rassemblement national (RN), a également été désapprouvée par Noël le Graët, patron de la FFF, qui explique dans Le Parisien qu'Ecris mon nom en bleu n'est finalement pas l'hymne de l'équipe de France de foot et que la chanson "ne figure pas sur le site de la Fédération et on n'a pas l'intention de demander aux gens de reprendre ces paroles." "Ce sont nos jeunes salariés du service commercial qui ont eu cette idée pour accompagner le dévoilement de la liste des 26 Bleus. Personnellement, je l'ai découvert. Certains aiment le rap, d'autres moins. Youssoupha est un bon rappeur qui, comme d'autres, a pu avoir des paroles déplacées. Je crois que nous n'aurions pas dû le faire et laisser la liste être divulguée comme d'habitude, sans communication", ajoute-t-il.

Après Johnny Hallyday ou Herbert Léonard, c'est donc Youssoupha qui va (ou pas ?) accompagner les Bleus durant l'Euro 2021 avec sa chanson Ecris mon nom en bleu, dont le clip a été dévoilé mercredi 19 mai 2021. Dans la vidéo, on découvre les 26 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps pour la compétition européenne, en dessins, le maillot bleu à deux étoiles sur le cœur.

Dans le texte de sa chanson Ecris mon nom en bleu, le rappeur Youssoupha, d'origine congolaise, a mis à l'honneur la mixité sociale et la tolérance. "Défendre les lignes et les frères d'armes. Et si ça peut le faire ça peut faire date. Ça vient des campagnes et des quartiers. Personne va s'écarter le camp sera gardé. Chaque blase est lourd de sens. C'est jour de chance", chante notamment l'artiste de 41 ans, qui souligne un "mélange meilleur d'un goût d'ailleurs et d'un goût de France" ou les "millions de supporters" qui soutiendront les Bleus le mois prochain.