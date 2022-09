"God save the Queen" devient "God save the King" : les paroles de l'hymne anglais

HYMNE ANGLAIS. Après la mort de la reine Elizabeth II et l'accession au trône de son fils, Charles III, de nombreux changements sont à prévoir. "God save the Queen" devient "God save the King".

[Mis à jour le 19 septembre 2022 à 13h10] Les Britanniques ont dû changé une habitude qui remonte à 1952 : désormais, depuis la mort de la reine Elizabeth II, jeudi 8 septembre 2022, l'hymne britannique devient God Save The King. Durant sept décennies, les anglais ont chanté God Save The Queen, en hommage à la reine. Mais depuis, lors des différents événements de ces funérailles royales, comme ce lundi 19 septembre en l'abbaye de Westminster où a lieu le dernier adieu à la reine Elizabeth, les britanniques ont dû s'habituer à remplacer Queen par King.

Toutes les paroles de l'hymne ont été masculinisées, pour rendre hommage au désormais roi d'Angleterre, Charles III. A noter également que God Save The King est l'un des deux hymnes nationaux de la Nouvelle-Zélande, mais aussi l'hymne royal en Australie et au Canada, deux pays qui ont un hymne national différent de cette chanson. Après la mort d'Elizabeth II, le God Save The Queen, entonné depuis le 6 février 1952, date d'accession au trône de la reine, redevient le God Save The King connu durant le règne de son père, George VI, soit une chanson adoptée en hymne national dès 1745.

Les paroles de God Save The King :

Que Dieu protège notre gracieux Roi,

Longue vie à notre noble Roi,

Que Dieu protège le Roi !

Rends-le victorieux,

Heureux et glorieux ;

Que soit long son règne sur nous,

Que Dieu protège le Roi !

Ô Seigneur, notre Dieu, surgis

Disperse ses ennemis

Et fais-les chuter ;

Confonds leurs complots,

Déjoue leurs conspirations de filou !

En Toi, nous mettons notre espoir ;

Que Dieu nous protège tous !

Veuille bien verser sur lui

Tes dons les plus précieux ;

Puisse-t-il régner longuement ;

Puisse-t-il défendre nos lois

Et nous donner toujours raison

De chanter avec cœur et à pleine voix :

Que Dieu protège le Roi !