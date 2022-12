Freed From Desire : comment la chanson est devenue l'hymne des Bleus

FREED FROM DESIRE. A chacune des victoires de la France lors de la Coupe du monde 2022, la chanson de Gala a fait vibrer les Bleus comme leurs supporters.

Au Qatar, les Champions du monde en titre ont-ils trouvé leur nouvel hymne ? Depuis leur victoire face au Danemark (2-1), les hissant en huitième de finale de la Coupe du monde 2022, les Bleus n'ont cessé de célébrer dans les vestiaires sur une chanson déjà bien connue des supporters de sport... Freed from desire, le tube de la chanteuse italo-américaine Gala. Un tube qui a résonné jusque dans les rues françaises, où les supporters de tous âges ont repris en chœur les paroles de ce titre, ressorti du placard.

Pour Freed from Desire à la Coupe du monde au Qatar, l'engouement a commencé avec une vidéo virale sur les réseaux sociaux : dans les vestiaires, on découvrait alors les Bleus, déchaînés, dansant sur la chanson de Gala pour célébrer leur victoire sur le Danemark, puis face à la Pologne, match qui leur aura valu une qualification pour les quarts de finale du Mondial, contre l'Angleterre.

Gala, star de la Coupe du monde au Qatar

L'engouement autour de Freed from Desire est tel que sa popularité en France est arrivée jusqu'aux oreilles de Gala, son interprète. Sur son compte Instagram, la chanteuse a même réagi et salué l'hommage de l'équipe de Didier Deschamps : "La France tient une place spéciale dans mon cœur, parce que les Français ont toujours montré beaucoup d'amour, non seulement à ma chanson, mais aussi à moi en tant qu'artiste."

A tel point que la chanteuse expliquait au Parisien être prête à aller chanter à Doha : "On ne me l'a pas demandé mais oui. Je l'ai fait aux JO d'hiver de Sotchi en Russie en 2014 car je pense que l'on peut faire passer des messages à travers un tee-shirt ou une déclaration sur scène sur les femmes ou les droits de l'homme par exemple. C'est toujours mieux que de ne pas venir. Et je ne suis pas Beyoncé, si je ne viens pas, tout le monde s'en fout !"

En quelle année est sortie la chanson Freed from Desire ?

C'est en 1997 que la chanteuse italienne Gala sort la chanson Freed from Desire. Taillé pour les clubs, le tube résonnera immédiatement dans le monde entier. Depuis 25 ans, le morceau est sans cesse repris à l'occasion d'événements sportifs, comme lors de cette Coupe du monde 2022.

Que signifient les paroles de Freed from Desire ?

On ne vous fera pas l'offense de traduire l'inoubliable "Na-na-na-na-na, na-na, na-na-na, na-na-na" du refrain de la chanson Freed from Desire. Mais comme l'explique elle-même Gala, son tube est avant tout un hymne à la tolérance et à la liberté. "Les gens veulent juste de plus en plus de liberté et d'amour (...) L'esprit et les sens purifiés (...) Libéré du désir", chante Gala dans la chanson. Ironique que Freed from Desire devienne l'hymne de la Coupe du monde au Qatar, tant critiquée sur les droits humains ?