Les Rolling Stones embarquent Lady Gaga et Stevie Wonder dans "Sweet Sounds Heaven"

Après un premier single, "Angry", les Stones dévoilent un deuxième extrait de leur album à venir : une chanson avec Lady Gaga et Stevie Wonder.

Les Rolling Stones, Lady Gaga et Stevie Wonder : l'équation semblait impensable. Et pourtant, pour le deuxième single de leur album à venir, Mick Jagger, Keith Richard et Ronnie Wood dévoilent Sweet Sounds Heaven et son casting de choix. Un deuxième avant-goût de Hackney Diamonds, prochain album - le premier composé de chansons originales depuis 2005 - du groupe, prévu pour le 20 octobre prochain.

Avant la chanson Sweet Sounds Heaven, avec Lady Gaga et Stevie Wonder, les Stones avaient dévoilé début septembre un premier single, baptisé Angry, figurant donc lui aussi parmi les douze morceaux qui composent Hackney Diamonds. Ce titre avait été révélé à l'issue d'une conférence de presse organisée dans une salle de spectacle du quartier de Hackney, dans l'est de Londres, lors de laquelle Mick Jagger, Keith Richard et Ronnie Wood en grande forme avaient annoncé la sortie prochaine de leur nouvel album.

"Nous ne voulions pas faire n'importe quel disque (...) Je ne dis pas que nous avons la grosse tête mais nous en sommes contents et nous espérons qu'il vous plaira à tous", avait lancé Mick Jagger à propos de Hackney Diamonds.

Découvrez la tracklist de l'album Hackney Diamonds :