Les Beatles reviennent avec une nouvelle chanson, comment écouter "Now and Then" ?

"Now and Then" est le titre qui réunit les Beatles, 53 ans après leur séparation. La chanson originale créée à l'aide de l'intelligence artificielle sortira le 2 novembre 2023.

Les Beatles sont de retour pour une nouvelle chanson, plus de 53 ans après leur séparation. Si Paul McCartney et Ringo Star sont les deux seuls membres encore vivants du quatuor, John Lennon et George Harrison ont également participé à la création du titre "Now and Then" prévu pour une sortie le 2 novembre.

La première maquette de la chanson date des années 1970 et avait été enregistrée par John Lennon dans son appartement new-yorkais. C'est en 1994, après l'assassinat de l'artiste, que Yoko Ono a remis la maquette au reste du groupe. La bande qui regroupait voix et piano avait été retravaillée par les Beatles, mais le résultat n'était pas à la hauteur et la chanson n'a jamais vu le jour. C'était sans compter sur les progrès de la technologie qui permettent, en 2023, une chose que les fans des Beatles n'attendaient plus : un titre inédit.

"C'est un véritable enregistrement des Beatles"

Plus de quatre décennies après la découverte de la maquette de "Now and Then", Paul McCartney et Ringo Starr sont parvenus, grâce à l'intelligence artificielle, à achever le morceau. Le déclic s'est fait avec la série "Get Back" réalisé en 2021 par Peter Jackson qui a réussi à extraire la voix de John Lennon d'une cassette grâce à l'IA. Dans le communiqué annonçant la sortie de "Now and Then", Paul McCartney explique s'être "retrouvé avec la voix de John, claire comme du cristal" avant de confier : "C'est très émouvant et nous jouons tous dessus, c'est un véritable enregistrement des Beatles." À la bande originale, le groupe a ajouté des enregistrements de la guitare de George Harrison datant de 1995. "Tout est réel" insiste Paul McCartney qui assure que tous les membres du groupe ont joué sur le titre et que l'IA n'a été utilisée que pour "purifier" l'enregistrement de la performance de John Lennon.

L'existence de la maquette était connue et Paul McCartney ne cachait pas son intention de la retravailler pour une éventuelle sortie. En juin dernier, il avait révélé à la BBC que le morceau était en développement. "Nous en sommes venus à faire ce qui sera le dernier enregistrement des Beatles" avait déclaré le musicien de 81 ans.

Un documentaire et deux compilations

Les fans des Beatles pourront écouter "Now and Then" le 2 novembre, dès 13 heures. La sortie du morceau sera accompagnée d'un documentaire de 12 minutes, qui sera diffusé la veille sur la chaîne YouTube du groupe anglais, et d'un clip vidéo Deux compilations de leurs albums sont aussi prévues pour le 10 novembre.