Slimane et la chanson "Mon amour" : le pari fort de la France pour l'Eurovision

C'est le chanteur populaire Slimane qui représentera la France à l'Eurovision 2024. Avec une chanson qui pourrait faire mouche.

Fin du suspense : l'artiste choisi pour représenter la France à l'Eurovision 2024 à Malmö en Suède a été révélé. est donc Slimane, dont la renommée ne cesse de croître. La cheffe de la délégation française, Alexandra Redde-Amiel, a annoncé cette nouvelle au micro de France Inter ce mercredi 8 novembre, suscitant une grande excitation parmi les fans de l'Eurovision. "C'est un choix de l'évidence, mais c'est aussi un choix d'un artiste d'une générosité, d'une authenticité qui correspond parfaitement à ce qu'attend l'Eurovision", a-elle justifié à la radio.

Slimane, célèbre pour ses deux millions d'album vendus et ses cinq NRJ Music Awards, est bien connu du public français depuis sa victoire lors de la cinquième saison du concours The Voice en 2016. Il a depuis sorti trois albums à succès, dont "À bout de rêves" (2016), "Solune" (2018), et "Chroniques d'un Cupidon" (2022). Son duo avec la chanteuse Vitaa, qui a remporté la Victoire de la musique de la meilleure chanson originale en 2020 avec "Ça va ça vient," a renforcé sa notoriété.

Le choix de Slimane marque un changement de stratégie pour la France à l'Eurovision, visant désormais à envoyer un artiste populaire qui a déjà conquis le cœur des Français. Cette décision s'inspire du modèle suédois, qui a remporté l'édition précédente grâce à la chanteuse Loreen, déjà couronnée en 2012. Il contraste également avec le passé récent de la France à l'Eurovision, marqué par des performances mitigées.

La cheffe de délégation, Alexandra Redde-Amiel, a exprimé sa confiance en Slimane pour porter haut les couleurs de la France lors de l'Eurovision 2024 à Malmö, dont la finale se tiendra le 11 mai prochain. Le chanteur devra relever le défi de redonner à la France une position de choix dans cette compétition après quelques années de performances en deçà des attentes.

Une chanson inédite

En tant qu'artiste au succès incontestable, Slimane apporte une nouvelle énergie à la délégation française et suscite de grands espoirs pour l'édition 2024 de l'Eurovision. La chanson qu'il interprétera sera "Mon amour," qui sera dévoilée lors du 20 heures de France 2 ce mercredi. "J'espère qu'il y aura du romantisme, de la séduction, et du cœur parce que c'est une chanson où j'ai mis tout mon cœur donc j'aimerais que ça représente ça", a réagi le chanteur à Franceinfo, ajoutant : "Montrer la France, c'est montrer l'amour, le partage".