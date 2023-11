"Un cri" de Johnny Hallyday : découvrez et écoutez la chanson inédite de Johnny Hallyday

Le taulier avait laissé un enregistrement avant sa mort, repris et retravaillé par ses compagnons de route. Ecoutez "Un cri", du Johnny Hallyday pur jus.

Une nouvelle chanson de Johnny, six ans après sa disparition. Ce n'est pas un coup de l'intelligence artificielle, mais au contraire, le labeur d'une équipe acharnée qui a fini par payée. une En 2017, lors des sessions de son ultime album studio à Los Angeles, une chanson appelée "Un Cri", avait été délaissée à l'époque. Elle a ensuite été retravaillée par Yodélice, à l'origine du titre, et est désormais disponible sur diverses plateformes musicales.

La veuve de Johnny Hallyday, Laeticia, a qualifié cette chanson de "dernier inédit" du chanteur, faisant bien comprendre qu'il n'y en aurait pas d'autre. Six ans après le décès du légendaire chanteur, cette pièce ressurgit des archives a été été diffusée ce jeudi 16 novembre à 13h40, juste avant la sortie d'une compilation intitulée Made in Rock'n Roll, prévue pour vendredi.

Initialement enregistrée en 2017 à Los Angeles pendant les sessions de l'album "Mon pays, c'est l'amour", cette chanson a été mise de côté car elle ressemblait trop à d'autres titres de l'album, selon Yodélice, le collaborateur proche de Johnny Hallyday.

Yodélice a révélé cette chanson oubliée en janvier dernier, après qu'elle a été retrouvée dans les archives par Antoine Gouiffes-Yan, de Parlophone, avec l'approbation de Laeticia. Le morceau, initialement un "blues traditionnel", a été réarrangé avec des éléments électriques, des tambourins gospel et des cuivres.

Vincent Jacob, musicien français établi à Los Angeles, membre du groupe rock Yard of Blondes et professeur de musique des filles de Johnny et Laeticia, Jade et Joy, a signé les paroles de cette chanson redécouverte.