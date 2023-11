Pascal Obispo veut arrêter de chanter ! Pourquoi il veut prendre sa retraite

Pascal Obispo est à l'honneur ce vendredi sur France 3. L'émission "L'Anniversaire secret" va rendre hommage à ses trente ans de carrière. Carrière que l'artiste ne souhaite toutefois pas prolonger éternellement... Explications.

L'Anniversaire secret, diffusé à partir de 21h10 ce 24 novembre 2023 sur France 3, met à l'honneur le chanteur Pascal Obispo. Une trentaine d'invités, de Zazie à Élodie Frégé, en passant par Patrick Bruel, et Nolwenn Leroy ou encore Michaël Gregorio, sont au rendez-vous. Objectif ? Rendre hommage à l'interprète de 58 ans à l'occasion de ses trente ans de carrière. Une émission surprise, à laquelle le chanteur ne s'attendait absolument pas le jour de l'enregistrement, et qui a donc été réalisée sans qu'il y ait eu la moindre répétition. Même la mère de Pascal Obispo y fait une petite apparition.

Après trente ans de carrière et de tubes, l'émission s'annonce riche en émotions. Et ce d'autant plus que les fans du chanteur ont d'ores et déjà été prévenus par Pascal Obispo lui-même, ils ne pourront pas compter sur lui pour chanter sur scène pendant les trente prochaines années. En effet, le 16 septembre dernier, l'interprète de L'important c'est d'aimer avait révélé sur les ondes de RFM dans l'émission 1 heures avec... de Bernard Montiel ne pas vouloir s'éterniser.

Pascal Obispo, à la retraite le 8 janvier 2025 ?

Revenant alors sur sa tournée actuelle qui se terminera en janvier 2024, Pascal Obispo s'était ainsi laissé aller à quelques confidences concernant ses projets pour la suite : "J'arrête début février, je répète à Rome avec Giuliano Peparini qui est le nouveau metteur en scène des Dix Commandements. Voilà. Parce qu'on fait une nouvelle version, et en mars on repart sur scène. Et après, ça sera l'été prochain donc dans un an, même moins d'un an. On va faire les festivals", avait-il expliqué. Et de poursuivre : "À la rentrée, octobre, novembre, décembre, petite surprise. Je vais créer autre chose pour m'amener au 8 janvier 2025 et là, je te dirais au revoir."

Pris par surprise, Bernard Montiel avait alors tenté d'en savoir davantage. S'agissait-il d'une blague ou Pascal Obispo était-il vraiment sérieux ? "Je te dirais au revoir. J'ai 60 ans. On se quitte et puis voilà, on fait autre chose", avait alors répondu le chanteur, et de se justifier : "On va pas aller trop trop loin. Non, il faut partir au sommet." Et Pascal Obispo de prendre le cas de Jean-Jacques Goldman en exemple : "Il a arrêté à 51 ans, m'emmerde pas ! C'est pas mal, j'ai tenu neuf ans de plus !"