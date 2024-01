Voyou et Vanessa Paradis romantiques et malicieux dans "Le Bal"

Les deux artistes s'associent le temps d'un duo, une chanson baptisée "Le Bal", publiée ce mercredi 17 janvier.

Vanessa Paradis au bras de Voyou, le temps d'une valse à trois temps. Voici l'affiche du duo inédit des deux artistes, une chanson baptisée Le bal, publiée ce mercredi 17 janvier, quelques heures avant le clip qui l'accompagne, réalisé par Jade De Brito Lopes et paru à midi. Ce titre romantique, malicieux et résolument pop, avait été annoncé ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

"Voyou et Vanessa Paradis ont le plaisir de vous inviter au bal le 17 janvier 2024", pouvait-on lire, entre autres, dans une publication postée sur le compte de l'interprète de L'Hiver, en légende d'un carton d'invitation réalisé par Nina Koltchitskaia. "Bientôt", promettait de son côté l'actrice sur sa page Instagram, accompagnant une photo d'elle aux côtés de son cavalier.

Un duo inédit et un événement, puisque Vanessa Paradis n'avait pas chanté depuis son dernier album, Les Sources, paru en 2018. Le chanteur lillois lui, continue de danser sur le succès de ses Royaumes minuscules, son dernier disque sorti il y a à peine un an, en février 2023, et avec lequel il est toujours en tournée dans toute la France. Voyou passera notamment par l'Olympia de Paris le 31 janvier prochain.