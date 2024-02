On écoute quoi ce week-end ? La playlist des sorties musicales

Cette semaine au programme des nouveautés musicales, de la pop internationale, du rap et quelques pépites françaises.

En cette fin de semaine pluvieuse, place à la playlist des nouveautés musicales de la semaine ! Pour cette ultime semaine de février, et en attendant le printemps, nombreux sont les artistes à dévoiler des inédits, des albums et autres singles. Au programme ce vendredi, un peu de Selena Gomez, de retour avec un titre baptisé Love on, mais aussi le très attendu nouveau disque des Américains de MGMT, Loss of Life.

A noter également cette semaine dans la playlist des sorties de la semaine, côté artistes français, un remix de Désenchantée de Mylène Farmer par le DJ Feder, le premier single en solo de Sylvain Duthu de Boulevard des Airs ou le nouveau clip d'Eddy de Pretto. Branchez les enceintes, montez le son, c'est parti pour la playlist des sorties de la semaine :

Selena Gomez - Love On

A l'occasion d'une escale à Paris, la chanteuse Selena Gomez a annoncé la sortie du single Love On, qui succède au précédent Single Soon. Et c'est donc dans un français approximatif que la star américaine avait décidé de teaser cette sortie sur X - anciennement Twitter : "Qu'est-ce que je vais te nommer ? Je vais te nommer. L'amour L'amour tendre." On en sort, effectivement, avec un titre qui parle... d'amour, annonçant la publication prochaine d'un nouvel album, dont on ne connaît pas la date de sortie.

MGMT - Loss of Life

Après six ans d'absence, le groupe américain MGMT fait un retour très attendu avec un 5ème opus, baptisé Loss of Life et paru ce vendredi. Au programme de ce disque, dix titres inédits et un duo - le premier de leur carrière - avec le chanteur français Christine and the Queens, sur un morceau baptisé Dancing in Babylon, paru accompagné d'un clip.

Mylène Farmer par Feder - Désenchantée

La collaboration inattendue du jour est celle de Feder et de Mylène Farmer, qui avaient déjà travaillé ensemble sur l'album Désobéissance. Le producteur et DJ français s'est emparé d'un monument de la chanteuse, Désenchantée, dans une version entêtante. Pour ce featuring, Mylène Farmer a même réenregistré sa voix, une première. Mylène Farmer se produira trois soirs - complets - au Stade de France les 27, 28 septembre et 1er octobre.

Sylvain Duthu - Prologue

Pour signer ses débuts en solo, après l'aventure Boulevard des Airs, Sylvain Duthu publie son tout premier single, une chanson justement intitulée Prologue, augurant d'un album à venir. Un titre introspectif, entre la pop et l'électro, qui annonce un disque intime.

Eddy de Pretto - urgences 911

Eddy de Pretto continue de promouvoir son dernier album, Crash Cœur, en offrant un clip de son dernier single urgences 911. La vidéo, réalisée par Arthur King, est un hommage à Agnès Lassalle, professeure d'Espagnol à Saint-Jean-de-Luz, assassinée l'an dernier par l'un de ses élèves.

Et à l'artiste de commenter : "Lorsque je tombe sur la vidéo d'un homme - le mari d'Angès Lassalle ndlr. - qui démarre une dernière danse seul lors des funérailles de sa femme, je suis directement ému et me survient une question existentielle : danserons-nous toujours ensemble, même après la mort ? Est-ce que nos cœurs continuent toujours de danser ? Cette question sans réponse fut un véritable moteur pour l'écriture de ce morceau, pour tenter de poétiser une situation douloureuse. Tenter de mettre une touche d'espoir sur le pire." - Eddy de Pretto

Yuskek (remix) - Antonino

On termine avec la pépite dansante de la semaine, pour vous ambiancer ce week-end : le remixe par le DJ français Yuskek de la chanson Antonino, de l'artiste folk Antonin.