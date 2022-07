Vieilles Charrues 2022 : programmation, horaires, météo... Les infos sur le festival

VIEILLES CHARRUES. Le festival des Vieilles Charrues fêtera ses 30 ans, du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022 !

[Mis à jour le 12 juillet 2022 à 17h29] Autour des Vieilles Charrues, l'attente est grande. Il faut dire que la trentième édition du célèbre festival breton promet d'être mémorable ! Les organisateurs de l'événement, qui aura lieu du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022, ont tout misé sur une programmation explosive, qui compte un certain nombre d'artistes incontournables des festivals de l'été, à savoir : Orelsan, Angèle, Vianney, Clara Luciani, Juliette Armanet, Feu! Chatterton, mais aussi DJ Snake, Meute, Bob Sinclar, Rilès ou Vladimir Cauchemar.

Quatre jours de fête et de musique, pour l'un des festivals les plus grands et les plus populaires de France. Preuve de l'engouement des amateurs de rendez-vous musicaux : les Vieilles Charrues 2022 affichent complet ! De quoi célébrer dignement les 30 ans du festival de Carhaix.

Les Vieilles Charrues 2022 comptent bien attirer les foules grâce à sa programmation qui, si elle peut manquer d'originalité par rapport aux autres festivals de l'été, devrait faire l'unanimité et séduire par son éclectisme. Découvrez la programmation jour par jour :

Jeudi 14 juillet :

Stromae, Clara Luciani, Fontaines D.C., Hollysiz, Maxime Le Forestier, Meute, SCH, Têtes Raides, Bianca Costa, Chilla, La Jungle, Laeti, Laetitia Shériff & Friends, Le Juiice, Lulu Van Trapp.

Vendredi 15 juillet :

DJ Snake, Angèle, Juliette Armanet, Matmatah, Rilès, Vladimir Cauchemar, Aloïse Sauvage, Catastrophe, Dirtyphonics Liive, Fatoumata Diawara, Irène Drésel, Luidji, Stand High Patrol, Viagra Boys, Badume's Band, Crimi, Dordogne, Ludjèr.

Samedi 16 juillet :

-M-, Bob Sinclar B2B Pedro Winter, Celeste, Izïa, Midnight Oil, Ninho, Vitalic, Dewaere, Lous and the Yakuza, Mansfiels. TYA, Minuit Machine, Nemir, NTO, Thylacine, Ma Petite "Le Moulin des Roses", Rodrigo Cuevas, Sylvain Giro et le Chant de la griffe, Fest-Noz.

Dimanche 17 juillet :

Orelsan, Feu! Chatterton, Ibeyi, Madeon, Metronomy, Polo&Pan, Vianney, Bagarre (club), Dinos, Contrefacçon, Gargäntua, La Battue, Lolo Zouaï, Lujipeka, Structures, An'Pagay, Derya Yildirim & Grup Simsek, La Perla, Scuru Fitchadu.

Comme partout en France, les 30 ans du festival des Vieilles Charrues n'échappera pas à la vague de chaleur. Durant les quatre jours de fête, n'oubliez pas de vous protéger du soleil et de vous hydrater (avec de l'eau) ! Voici les prévisions Météo France pour les Vieilles Charrues 2022 :

Jeudi 14 juillet : la première journée des Vieilles Charrues se fera sous le soleil, avec des températures maximales à 25 degrés et des rafales de vent jusqu'à 40 km/h dans l'après-midi.

: la première journée des Vieilles Charrues se fera sous le soleil, avec des températures maximales à 25 degrés et des rafales de vent jusqu'à 40 km/h dans l'après-midi. Vendredi 15 juillet : le soleil sera également de la partie avec des températures allant jusqu'à 28 degrés.

: le soleil sera également de la partie avec des températures allant jusqu'à 28 degrés. Samedi 16 juillet : le thermomètre affichera jusqu'à 30 degrés et la journée sera totalement ensoleillée !

: le thermomètre affichera jusqu'à 30 degrés et la journée sera totalement ensoleillée ! Dimanche 17 juillet : la journée la plus chaude du festival avec jusqu'à 32 degrés et toujours un grand soleil.

L'édition 2022 des Vieilles Charrues, qui célèbrera les 30 ans du festival, se déroule du jeudi 14 au dimanche 17 juillet 2022, soit quatre jours de fête et de musique.

Pour cette 30ème édition des Vieilles Charrues, la billetterie du festival a été prise d'assaut par les festivaliers. L'événement affiche complet. Toutefois, pour les retardataires, il est possible d'acheter ou revendre des places pour le festival en toute sécurité : direction https://vieillescharrues.zepass.com la seule bourse aux billets officielle des Vieilles Charrues.

A noter que les billets achetés pour le festival des Vieilles Charrues 2020 ne sont pas valables pour cette nouvelle édition.

Pour préparer votre venue sur le site des Vieilles Charrues, voici les horaires du festival édition 2022 :

Ouverture du Park & du Jardin : 11h30

Ouverture du site des concerts : 14 heures

Comme chaque année, le festival des Vieilles Charrues de déroule à Carhaix, dans le Finistère. L'adresse est la suivante : aux dépendances de Persivien, 29270 Carhaix-Plouguer. Pour s'y rendre, il existe plusieurs moyens :

En voiture :

Vous venez de Paris, Rennes, Nantes, Saint-Brieuc, Saint-Malo… : rendez-vous sur les parkings mauves ;

Vous venez de Brest, Lorient, Quimper, Vannes, Pontivy… - et/ou vous dormez au Woodcamp et/ou vous faites partie du Klub : rendez-vous sur les parkings orange ;

Les parkings ouvrent le 14 juillet à partir de 10h30 et ferment le lundi 18 juillet à midi. Il existe des navettes gratuites depuis le parking mauve D et le rond-point du Poher.

En train :

TGV Paris-​Brest : descente à Guingamp. Correspondance Guingamp-Carhaix.

TER Nantes-​Quimper : descente à Rosporden. Correspondance par autocar Rosporden-Carhaix.

En bus :

Il existe plusieurs lignes de bus pour se rendre sur le site du festival des Vieilles Charrues : BreizhGo 29, 56 et 22.