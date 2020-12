Francofolies 2020 : programmation, dates, billetterie... Toutes les infos

Après l'annulation de l'édition 2020 des Francofolies de la Rochelle, les organisateurs ont annoncé la programmation et l'ouverture de la billetterie des Francos 2021.

[Mis à jour le 15 décembre 2020 à 16h39] Après cette année si compliquée, c'est avec un plaisir non-dissimulé que nous pouvons regarder vers l'été prochain. Aussi, les Francofolies de la Rochelle viennent de dévoiler la programmation de l'édition 2021 du festival et l'ouverture de sa billetterie. L'événement se tiendra à La Rochelle bien sûr, du 10 au 14 juillet 2021. Une édition deux fois plus festive, après l'annulation de l'édition précédente pour des raisons sanitaires et aux interdictions liées à la pandémie de coronavirus.

Si les conditions le permettent, les Francofolies de la Rochelle célèbreront leur 37ème anniversaire en juillet prochain. "Cette année fut particulière, intense et si imprévisible. Plus que jamais votre enthousiasme nous porte ! Nous sommes si impatients de vous retrouver en juillet 2021 pour faire la fête ensemble ! Les artistes sont plus motivés que jamais !", peut-on lire dans un post sur Twitter, communiqué sur le compte de l'événement, annonçant au passage la première salve d'artistes programmés du 10 au 14 juillet prochains, dont certains étaient déjà à l'affiche en 2020.

Après l'annulation des Francofolies de la Rochelle édition 2020, l'annonce de la programmation de 2021 était un rendez-vous attendu par de nombreux festivaliers. Les organisateurs ont donc annoncé une première partie du line-up des prochaines Francos, qui comporte plusieurs artistes programmés l'an passé. Découvrez la programmation jour par jour :

Samedi 10 juillet :

Ben Mazué

Grand Corps Malade

Izïa

Jean-Louis Aubert

Claudio Capéo

Tim Dup

Kid Francescoli

Dimanche 11 juillet :

Miossec

Gaël Faye

Dadju

Matt Pokora

Tsew the Kid

Pomme

Lundi 12 juillet :

Ninho

Marc Lavoine

Chilla

Vald

Nekfeu

Blick Bassy

Birds on a Wire

Nicoletta

Salvadore Adamo

Mardi 13 juillet :

PNL

The Avener

Laurent Voulzy

Roméo Elvis

Philippe Katerine

Victor Solf

Irma

Bandit Bandit

7 Weeks

Dead Hippies

My Own Private Alaska

Brutus

Igorrr

Perturbator

Cyril Mokaiesh

Stephan Eicher

Mercredi 14 juillet :

Alain Souchon

Catherine Ringer chante les Rita Mitsouko

Suzane

Keren Ann

Vianney

Anne Cherhal

Louis Chedid

Avec l'annonce d'une première partie de la programmation 2021 des Francofolies de la Rochelle, les organisateurs de l'événement ont annoncé l'ouverture de la billetterie, accessible sur le site du festival. Plusieurs sites proposent également des billets, comme La Fnac ou Digitick. Pour rappel, les billets achetés pour l'édition 2020 (si vous n'en avez pas demandé le remboursement bien sûr), restent valables pour l'été prochain.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les Francofolies 2020 devaient durer cinq jours, du vendredi 10 juillet au mardi 14 juillet 2020. Elles ont donc reportées aux même dates, en 2021. Près de 80 artistes devraient se produire pendant les cinq jours du festival. Une programmation qui se veut éclectique et ouverte à tous, allant du hip hop à l'électro en passant cette année, par le rap, le rock et la pop, tout en faisant la part belle aux artistes francophones et aux révélations musicales.Depuis sa création en 1985, le festival est devenu une étape incontournable de l'été. Comme chaque année, près d'une dizaine de concerts sont gratuits et le port de La Rochelle revêtira une fois de plus ses habits de fête pour accueillir plus de 150 000 festivaliers. Depuis 30 ans le concept des Francofolies séduit. L'engouement est tel que le festival s'est exporté à l'étranger. On les célèbre de New York à Nendaz (Suisse) en passant par Montréal, Buenos Aires ou Berlin.