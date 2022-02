Francofolies 2022 : la programmation s'allonge, les infos

FRANCOFOLIES. Les organisateurs de l'édition 2022 des Francofolies annoncent de nouveaux noms à la programmation du festival qui aura lieu en juillet.

La liste des artistes attendus aux Franco s'allonge ! Les organisateurs du festival, qui fêtera cette année sa 37ème édition, lèvent le voile sur de nouveaux noms venant s'ajouter à la programmation, notamment Bernard Lavilliers, Pierre Lapointe, Patrick Fiori, Sopico, Barbara Pravi, Fischbach, Poupie ou Terrenoire. Une trentaine d'artiste qui rejoignent donc la programmation des Francofolies de la Rochelle, qui auront lieu du 13 au 17 juillet 2022.

Au menu de cette nouvelle édition, cinq jours et cinq nuits de musique, sur la grande scène Jean-Louis Foulquier, dans le village Francocéan ou dans les plus petites salles du festival. En décembre, les organisateurs des Francos avaient déjà annoncé une première salve de noms, à savoir Angèle, Orelsan, Booba, Julien Doré, Calogero, Mika, Dutronc & Dutronc, SCH, Clara Luciani, Gaëtan Roussel, Vald, Juliette Armanet, Asaf Avidan, Roméo Elvis, HF Thiéfaine Unplugged, Hohi, Aldebert, Patrick Watson, Carpenter Brut, NTO, Alcest, Sofiane Pamart, Lujipeka, French 79, Emily Loiseau, Mansfield.TYA, Last Train, Malik Djoudi, Enfant Sauvage et Iliona.

Le festival des Francofolies de La Rochelle fait un retour en force avec les premiers noms d'une programmation prometteuse. Retrouvez la programmation jour par jour des festivités de cet été :

MERCREDI 13 JUILLET

Scène Jean-Louis Foulquier : Calogero, Mika, Gaëtan Roussel, Asaf Avidan

: Calogero, Mika, Gaëtan Roussel, Asaf Avidan Grand Théâtre : Meskerem Mees, Sofiane Pamart

: Meskerem Mees, Sofiane Pamart La Sirène : Enfant Sauvage, French 79, NTO

: Enfant Sauvage, French 79, NTO Théâtre Verdière : Zaho de Sagazan, Fishbach, Coline Rio, Barbara Pravi

: Zaho de Sagazan, Fishbach, Coline Rio, Barbara Pravi Salle Bleue : Bobbie, Emma Peters

JEUDI ​​​​​​​14 JUILLET

Scène Jean-Louis Foulquier : Angèle, Juliette Armanet, Hoshi, Poupie

: Angèle, Juliette Armanet, Hoshi, Poupie Théâtre Verdière : PPJ, Marie-Flore, Château Forte, Mansfield.TYA

: PPJ, Marie-Flore, Château Forte, Mansfield.TYA Grand Théâtre : Patrick Watson, Pierre Lapointe

VENDREDI 15 JUILLET

Scène Jean-Louis Foulquier : Booba, SCH, Vald, Ziak

: Booba, SCH, Vald, Ziak Grand théâtre : Pauline Croze, Bernard Lavilliers

: Pauline Croze, Bernard Lavilliers Théâtre Verdière : Sabrina Bellaouel, Oklou, Gwendoline, Ez3kiel

: Sabrina Bellaouel, Oklou, Gwendoline, Ez3kiel Eglise Notre-Dame : Patrick Fiori

SAMEDI ​​​​​​​16 JUILLET

Scène Jean-Louis Foulquier : Orelsan, Roméo Elvis, Lujipeka, Sopico

: Orelsan, Roméo Elvis, Lujipeka, Sopico Théâtre Verdière : Yndi, Terrenoire, Lonny, Emily Loizeau

: Yndi, Terrenoire, Lonny, Emily Loizeau Grand Théâtre : Ours, François Morel, HF Thiéfaine Unplugged

: Ours, François Morel, HF Thiéfaine Unplugged La Sirène : Mars Red Sky, Hangman's Chair, Alcest, Carpenter Brut

: Mars Red Sky, Hangman's Chair, Alcest, Carpenter Brut Salle Bleue : Gwennyn, Denez Prigent

DIMANCHE 17 JUILLET

Scène Jean-Louis Foulquier : Julien Doré, Clara Luciani, Dutronc & Dutronc, Malik Djoudi

: Julien Doré, Clara Luciani, Dutronc & Dutronc, Malik Djoudi Théâtre Verdière : Kalika, Iliona, Romane, Last Train

: Kalika, Iliona, Romane, Last Train Grand Théâtre : Aldebert

: Aldebert Salle Bleue : Lisa Portelli, Florent Marchet

Après avoir fait leur retour en 2021 (l'édition 2020 avait été annulée en raison de la pandémie de Covid-19), les organisateurs du festival des Francofolies de La Rochelle ont rapidement annoncé les dates des festivités de l'année prochaine : à vos agendas, le public a rendez-vous du 13 au 17 juillet 2022 !

La billetterie des Francofolies édition 2022 est déjà ouverte : les billets ont été mis en vente sur le site de l'événement, par ici. Les prix des places varient en fonction des jours, de la programmation et de la salle où a lieu le concert. Comptez par exemple 18 euros pour l'après-midi du samedi, jusqu'à 50 euros pour le dimanche à partir de 16 heures.